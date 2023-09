À l’arrêt - Sandra Ndiaye, Frédéric Debomy, Benjamin Ades - la chronique BD

Résumé : 96 pages – 15,95 €

Critique : En ouvrant cet album impeccable, on se souvient d’un certain Albert Londres qui avait rédigé Au Bagne, pour dénoncer et interpeller sur la vie des détenus, et l’on se dit que la BD peut elle aussi jouer de manière retentissante dans le cours de cette littérature engagée, entre journalisme et biographie, entre humanité recluse et espoirs déçus. De la première à la dernière page, on a cette impression, renforcée par l’absence de chapitres, de parcourir une histoire linéaire, d’un seul trait, alors que des mois s’écoulent. Des émotions s’enchaînent, avec pas mal de pitié et d’empathie, un peu de dégoût et de désespoir, quelques bonnes surprises, des idées préconçues qui éclatent, jusqu’à la grossesse, pourtant annoncée, de l’héroïne narratrice, faisant terminer d’un coup cette immersion, brutale comme peut l’être un enfermement. À travers ce prisme de la culture, du dialogue, mais aussi des réalités qui rattrapent, des mauvais jours et des histoires glauques, on assiste à un véritable phénomène d’identification.

© Delcourt / Ades

Faut-il savoir que Benjamin Ades a accompagné au plus près Sandra Ndiaye pour reconstituer tout l’univers carcéral ou doit-on penser qu’il a réussi à tout imaginer ? L’un ou l’autre, le rendu est saisissant de vérité, qu’elle soit d’ailleurs fictive ou au plus près du vécu, et le dessinateur a triomphé dans les deux cas. Suivre Sandra, dans ses pas, dans les coins de son bureau, à travers les grilles, mais aussi en allant de temps en temps dans une cellule, scruter un regard, croiser un surveillant, imaginer un crime qui s’est réellement passé. Glaçant ou exaltant, les moments s’enchaînent et chacun a droit à sa légitimé en arrivant l’un après l’autre.

© Delcourt / Ades

À l’arrêt est bien un de ces livres qui s’arrête, qui prend le temps pour sensibiliser et mettre en lumière sur la condition des détenus.