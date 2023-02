Arcadia - Lauren Groff - critique du livre

Le 20 février 2023

Titre original : Arcadia

En faisant fusionner l’homme et la nature, les mots de Lauren Groff rappellent que le bonheur se cache ici et là, sous la mousse et dans les pétales. Gracieux et poétique, ce roman est une ode à la vie, au-delà de la perte, de la nostalgie, de la douleur.

Résumé : Arcadia est une communauté hippie des années 1960 qui se veut une famille élargie, accueillante et libertaire. Mais l’utopie cache une face plus sombre : les parents négligent les enfants, la drogue domine les esprits. Il ne reste plus rien des idéaux des premiers jours. Pouce grandit au sein de ce monde fermé sur lui-même, et il y reste jusqu’à l’implosion de la communauté. Comment se construire hors d’Arcadia ? Comment supporter les immeubles new-yorkais, gagner sa vie, devenir père et accepter le réel ?

Critique : Lauren Groff aime les utopies qui taisent leur nom, mais pas complètement, bulles dorées en retrait du monde bientôt percées par le destin, par l’usure de l’idéal. Dix ans avant Matrix, son dernier né, l’autrice imaginait déjà une communauté à part, où soleil, sirop d’érable, myrtilles sauvages et ciel éclatant lavaient l’âme de ses habitants. Pourtant, les enfants avaient froid, leur ventre était vide, la drogue coulait à flot, de même que le jus de pomme fermenté. La dépression couvait dans le corps d’Hannah, la mère de Pouce, le petit héros de ce roman. Âgé d’à peine cinq ans alors que s’ouvre Arcadia, il est plein d’un amour inconditionnel pour ceux qui l’entourent, doté d’un cœur trop gros pour cette Terre impitoyable. L’autrice le voit grandir, le suit au fil des pages, le bambin devenant adolescent, puis père d’un bébé, d’une adolescente, fils face à la maladie qui transforme, qui ronge.

Si la perte est un thème central dans ce livre, il est pourtant empli d’une certaine douceur, réconfort malgré les épreuves traversées par les héros, davantage des êtres de chair et de sang que d’encre et de papier. 1968, l’année du Summer of Love, climax final du mouvement hippie, laisse bientôt ce délitement contaminer l’Arcadie créée par l’autrice, puis les tours jumelles s’effondrent, puis une pandémie éclate – pourtant imaginée en 2011. Ces masques et ce virus ne sont là que pour ramener Pouce à son passé, à ce cocon malmené par les années, brinquebalant mais toujours là, pour refaire communier l’homme et la nature.

Ainsi, les mots de Lauren Groff assortissent cette dernière et l’âme humaine ; des métaphores rapprochant les hommes des bois, des fleurs, des arbres sont rythmées par des paréidolies aussi ciselées et élégantes que ce mot. Elle parvient à redonner leur noblesse gracieuse aux forêts, au végétal et à l’animal, tout en faisant éclore des personnages bouleversants -tant ils semblent vrais- l’innocence enfantine chassée par la nostalgie qui saupoudre d’or les moments déjà finis.

Lauren Groff - Matrix

L’Olivier (réédition)

120 × 182 mm

368 pages

11,90 €

