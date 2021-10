Arras Film Festival - du 5 au 14 novembre 2021

News : Les amateurs du septième art en général et du cinéma européen en particulier vont retrouver ce rendez-vous devenu incontournable. 100 films seront projetés, dont 80 nouveautés, des avant-premières parmi lesquelles, en première mondiale La brigade, le dernier film de Louiis-Julien Petit ; Une jeune fille qui va bien, qui hisse Sandrine Kiberlain au rang de réalisatrice ; Madres paralelas de Pedro Almodovar ; le bouleversant De son vivant de la talentueuse Emmanuelle Bercot ; le troublant Les choses humaines d’Yvan Attal ; l’écologique Animal de Cyril Dion ; le grand gagnant du Festival de Valenciennes La vraie famille de Fabien Gorgeart et tant d’autres encore.

Le 5 novembre, après la soirée d’ouverture présentée par Eric Miot et Xavier Leherpeur, sera projeté C’est magnifique de Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol et Lilou Fogli, en présence de Clovis Cornillac.

Le festival renoue également avec les rubriques qui ont fait sa réputation :

Visions de l’Est

Découvertes européennes

Cinémas du monde

Les enfants ne sont pas oubliés. Quelques belles avant-premières leur sont réservées : Belle de Mamoru Hosoda et Les voisins de mes voisins sont mes voisins pour ne citer que celles-là ainsi qu’une rétrospective Du Titanic à la tour infernale

Enfin, la toujours très attendue compétition de films européens donnera leur chance à 9 films inédits, que le jury, présidé par le réalisateur Vincent Garenq, entouré des actrices Agathe Bonitzer et Nathalie Richard, de l’acteur Gilles Cohen et de la scénariste Murielle Magellan, devra récompenser de l’Atlas d’or (Grand Prix du jury) et de l’Atlas d’argent (Prix de la mise en scène). Les Prix du public, de la critique et du regard jeunes décerneront également leurs prix.

Becoming Mona de Sabine Lubbe Bakker et Niels Van Koevorden (Pays-Bas)

The Blind Man Who Did Not Want to See the Titanic de Teemu Nikki (Finlande)

Erna at War de Henrik Ruben Genz (Danemark, Estonie, Belgique)

Inventory de Darko Sinko (Slovénie)

Kadir de Selman Nacar (Turquie, France, Roumanie)

Leave No Traces de Jan P. Matuszynski (Pologne)

La Mif de Fred Baillif (Suisse)

Miracle de Bogdan George Apetri (Roumanie, République tchèque, Lettonie)

Vera Dreams of the Sea de Katrina Krasniqi (Albani, Macédoine du Nord)

Fanny Ardant et Claude Lelouch seront les invités d’honneur du festival.

La comédienne se prêtera au jeu de la leçon de cinéma le 12 novembre à 14h30 à l’université d’Artois et participera à la présentation du film Les jeunes amants de Carine Tardieu à 18h30.

Quant à Claude Lelouch, il présentera, son dernier film L’amour, c’est mieux que le vie le 14 novembre, lors de la cérémonie de clôture au casino d’Arras.

Beaucoup de réalisatrices et réalisateurs, comédiennes et comédiens sont attendus parmi lesquels Yvan Attal, Emmanuelle Bercot, Laure Calamy, Laurent Cantet, Arnaud Desplechin, Pascal Elbé, Nicole Garcia, Grégory Gadebois, Sandrine Kiberlain, Louis-Julien Petit, Mélanie Thierry et Roschdy Zem.