Arras Film Festival - le palmarès de la 23e édition

News : Nadia Paschetto et Éric Miot, respectivement directrice et délégué général de l’Arras Film Festival, n’ont cessé de le clamer haut et fort : « Le cinéma n’est pas mort ». Difficile de ne pas partager leur enthousiasme après voir vu ces salles bien remplies, voire complètes. Il se murmure même que jeudi 10 novembre, le festival a atteint le record du nombre d’entrées jamais égalé depuis sa création. Si les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, il semble évident que le festival a retrouvé sa vitesse de croisière d’avant la pandémie et a, à nouveau, attiré des spectateurs venus de départements extérieurs aux Hauts-de-France (région parisienne mais aussi Bourgogne, Creuse, Isère...) et même de Belgique.

Copyright Claudine Levanneur Eric Miot et Nadia Paschetto, directrice et délégué général - Arras Film Festival

C’est donc face à un public nombreux et toujours heureux de découvrir des films touchant au plus près les conditions de vie de pays voisins dont nous connaissons peu de choses, que s’est déroulée la cérémonie de remise des prix de la compétition européenne.

Copyright Claudine Levanneur India Hair, Patrick Sobelman, Thomas Lilti, Alix Poisson, Finnegan Oldfield, Jury Atlas Arras Film Festival 2022

Le jury Atlas, composé de Thomas Lilti, India Hair, Finnegan Oldfield, Alix Poisson (absente lors de la cérémonie de clôture pour cause de tournage matinal ce lundi) et Patrick Sobelman, a décerné :

L’Atlas d’or – Grand prix du jury à Men of Deeds de Paul Negoescu (Roumanie) ;

L’Atlas d’argent – Prix de la mise en scène à Six Weeks de Noémi Veronika Szakonyi (Hongrie).

Copyright Claudine Levanneur Petr Vaclav, réalisateur Il Boemo - Arras Film Festival 2022

Le Prix de la critique a été décerné par Alex Masson (Radio Nova, V.O.), Anaïs Bordages (Slate.fr), Nicolas Marcadé (rédacteur en chef des Fiches du cinéma), Garance Hayat (Fréquence protestante) et Adrien Valgalier (La Septième obsession) au film de Petr Vaclav Il Boemo (République tchèque/Italie).

Copyright Claudine Levanneur Katalin Roman, actrice et Noémi Veronika Szakonyi, réalisatrice Six Weeks - Arras Film Festival 2022

Le Prix regard jeunes (jury composé de six élèves de lycées de la région) revient à Six Weeks de la Hongroise Noémi Veronika Szakonyi.

Copyright Claudine Levanneur Peter Monsaert, réalisateur Nowhere - Arras Film Festival 2022

Le Prix du public (vote des spectateurs présents à chaque séance) récompense Nowhere de Peter Monsaert (Belgique).

Rendez-vous l’année prochaine du 3 au 12 novembre 2023.