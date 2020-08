Au nom du bien - Jake Hinkson - critique du livre

Résumé : Richard Weatherford est un homme d’église respecté et prestigieux au sein de sa petite ville de l’Arkansas, mais il cache pourtant de lourds secrets qui pourraient bien bouleverser l’existence de toute la communauté... Complots et péchés se mêlent dans un ballet menaçant de devenir mortel.

Critique : À Stock, dans l’Arkansas, les apparences sont parfois trompeuses. Les façades camouflent bien des secrets et des péchés, invisibles ou presque à l’œil de Richard Weatherford, le pasteur – à moins qu’il ne soit le plus véreux de tous…

Roman polyphonique brillamment mené, Au nom du bien éclabousse de sang le puritanisme immaculé de la Bible Belt, pointant du doigt les manquements, la cupidité et l’égoïsme qui régissent l’espèce humaine – les religieux comme les païens. "Frère Weatherford", ainsi que l’appellent ses ouailles, se convainc du caractère exceptionnel de ses écarts, et s’il parvient à maintenir un sourire de façade persuasif, certains verront au-delà. Pour préserver sa réputation sur laquelle l’ensemble de sa vie est bâtie, l’homme de foi semble prêt à tout. Sous couvert d’épargner sa famille, Penny sa loyale épouse et leurs cinq enfants, aussi pieux que leurs parents, il ferme les yeux sur ses fautes, se mentant avec un aplomb stupéfiant – et mentant à Dieu. L’hypocrisie avec laquelle ces petits microcosmes corsetés par une morale conservatrice à l’excès s’attachent à respecter des valeurs dépassées depuis longtemps est soulignée par des dialogues piquants et incisifs. La capacité de Jake Hinkson à changer de ton et de voix, de pensées et de craintes, d’espoirs et d’ambitions en quelques lignes donne un rythme haletant à ce livre et lui permet de pénétrer avec brio la psychologie de ses protagonistes. Il crée ainsi une galerie de personnages haute en couleur – le pasteur mielleux, le patron de bar ridicule, l’ambitieux ruiné, le jeune homme dépressif, l’adolescente dévergondée. Seuls les jeunes tâchent de sortir la tête hors de ce marasme moralisateur et républicain, rétif au changement et à la libéralisation des mœurs qui a eu lieu au cours des années 1970, dans le reste du monde civilisé. Les détenteurs de l’éthique propre à ces sociétés reculées les laisseront-ils s’émanciper ?