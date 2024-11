La Belle espérance T.2 - Chantal Van Den Heuvel, Anne Teuf - la chronique BD

Résumé : En 1934, Roger a abandonné ses études et est devenu ouvrier chez Renault, tandis que Louison est une petite main, mais aussi mannequin pour un grand couturier. Leurs destins achèvent de se retrouver dans l’euphorie du Front Populaire, et de sa chute...

Critique : Dans cette fresque aux accents d’un roman de Zola, mais pour le XXème siècle, Chantal Van Den Heuvel et Anne Teuf ont apporté beaucoup d’éléments qui tombent juste : d’abord deux héros à la fois réalistes et touchants, pleins d’espoirs et de contradictions, que le lecteur a quitté fâchés et qui, heureusement, devraient bien se retrouver. Ensuite, un cadre historique, le Front Populaire, incarné par un Léon Blum qui passe son temps à rassurer ses alliés, à conquérir quelques victoires sociales tout en évitant des défaites de la démocratie, à recueillir les insultes et les menaces comme un Christ dans l’arène politique française. Enfin, la chape de plomb de la famille, dans cette Bretagne que l’on retrouve, avec cet oncle grossier et cupide, cette ancienne prostituée que l’on sent à même de tout faire basculer, où tout devrait se terminer. Moins centré sur l’usine, moins focalisée sur le travail, la scénariste laisse ses personnages évoluer, changer d’avis, de perspective et permet à l’espérance de prendre de nouveaux chemins, peut-être moins universels que dans le tome 1, plus individuels mais tout aussi pertinents.

© Delcourt / Teuf

Le dessin paraît presque trop beau, trop naïf, trop coloré pour aborder cette période et ces thèmes, mais peut-être que l’évocation du Front Populaire et son enthousiasme ont permis à la dessinatrice de pousser jusqu’à le transcrire dans ses planches. Roger, Louison et tous les autres, même s’ils vivent dans un Paris où les fascistes se rassemblent, même s’ils sont séparés par leurs rêves, ont toujours cette face où la joie semble pouvoir surgir à tout moment, ces cheveux qui peuvent partir au vent si les côtes bretonnes viennent les chatouiller. De fait, les embruns sont plus palpables que la poussière des machines industrielles dans cette oeuvre, qui veut amener une fraîcheur et un regard moins historique et plus fictif, poétique sur cette période faste pour les travailleurs et travailleuses.

© Delcourt / Teuf

Conclusion franche pour une histoire de famille et une Histoire de France, La Belle Espérance rappelle que l’amour, la cupidité et le sacrifice ont toujours existé, et que les quelques années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale en avaient assurément à revendre.