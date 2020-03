Baron noir - la critique de la saison 3

Résumé : Philippe Rickwaert, le Baron noir, tente d’unifier la gauche et de prendre le pouvoir. Amélie Dorandeu, la Présidente, se retrouve en difficulté au cours de son mandat, devant affronter la colère populaire qui monte et les courants qui l’instrumentalisent.

Notre avis : Cette saison revient clairement sur le cœur de la série : la stratégie politique. La vraisemblance, saluée lors des deux premières saisons, semble être devenue l’obsession des réalisateurs. Ainsi, des journalistes politiques, télé ou radio, incarnent leur propre rôle : Ruth Elkrief, Laurence Ferrari, Nicolas Demorand, Laurent Delahousse... On retrouve même Karine Lemarchand pour une « Ambition Intime » avec la Présidente, se servant de l’émission pour dénoncer la personnalisation de la fonction présidentielle. Cela inscrit la série dans le réel, reprenant les repères des spectateurs qui suivent la vie politique. Certaines scènes ont pu être tournées à l’Elysée, dans l’avion présidentiel, ce qui montre, dans un contexte d’hypersécurité, l’importance accordée au travail de cette série, jusque dans les hautes sphères du pouvoir. Ce style particulier permet d’accrocher le spectateur : on a envie de connaître la suite, parce qu’elle peut rassurer sur l’époque, en la décryptant, en permettant le recul qui manque parfois dans notre société.

Les sujets d’actualité se retrouvent dans cette saison, directement inspirés des faits réels : la montée des populismes, l’éclatement de la gauche, la révolte populaire menée par quelques leaders sur les réseaux sociaux et même la montée de la violence en direction des élus. Là-dessus, le ton est assez juste, presque documentaire ; résultat de la consultation de conseillers politiques et de l’expérience même du créateur de la série, Eric Benzekri, auprès de Jean-Luc Mélenchon et Julien Dray. Cela se ressent dans les dialogues et notamment dans les paroles de Michel Vidal (incarné par François Vidal), plus vrai que nature dans le rôle du leader d’un mouvement d’extrême gauche. Les dialogues sont très écrits, comme pourrait le faire un conseiller politique. D’une part, on fait immédiatement le parallèle avec les personnages réels mais de l’autre, cela nuit à la vraisemblance, donnant lieu à des dialogues qui semblent extraits de discours, cassant l’aspect spontané et peut parfois conduire les acteurs à surjouer.

Kad Merad, lui, brille une nouvelle fois par son interprétation, dans un rôle où sa bonhomie tranche singulièrement avec le stratège qu’il incarne.

On regrette cependant que la mise en scène, qui enchaîne les scènes d’un personnage à l’autre, par des gros plans, rythmée comme une série américaine, privilégie de ce fait l’action toujours utile, ne permettant pas de laisser le temps à l’émotion de s’installer. Le personnage de Salomé, la fille de Rickwaert, aurait ainsi pu être davantage développé, par exemple. Mais le choix est fait de mettre l’accent sur la conquête du pouvoir. De ce fait, la chute de cette saison 3 paraît abrupte, presque incompréhensible.

Il est vrai qu’au moment d’une élection, les candidats sont concentrés sur leur objectif. Cela se ressent particulièrement à travers le personnage de Naïma, conseillère politique du Baron noir, brillamment interprétée par Rachida Brakni. A partir du moment où elle décide de l’accompagner, l’action se concentre uniquement autour de la conquête du pouvoir, là où le scénario aurait peut-être gagné en épaisseur à davantage s’attarder sur les personnages. L’influence de séries américaines reconnues, comme House of cards, n’est sans doute pas étrangère à ce choix de réalisation. De ce fait, la politique est réduite à la stratégie, laissant de côté les militants, l’action quotidienne ou la gestion des collectivités, qui aurait pu être développés. Mais, à l’instar de la critique faite d’une focalisation sur la présidentielle, la série accrédite sa propre thèse.

Entre thriller politique et esprit de conquête, la saison 3 de Baron noir boucle finalement une histoire pertinente, avec des personnages ambitieux et des rebondissements détonants. Une quatrième saison pourrait voir le jour, à la demande du casting et des spectateurs. A l’heure du dégagisme des élus et des conseillers politiques, la fiction prend cette fois le contrepied de la réalité, où les audiences montrent que l’on en redemande.