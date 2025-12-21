Critique

CINÉMA

Sebastiane - Derek Jarman - critique

Homoérotisme mystique

Le 21 décembre 2025

Premier long métrage de Derek Jarman en collaboration avec Paul Humfress, Sebastiane reste un grand classique du cinéma gay, convoquant Pasolini, Fellini et Kenneth Anger autour d’un drame historique sur le martyre de Saint Sébastien entièrement voué à la beauté du corps masculin.

En VOD, SVOD ou Streaming

Galerie Photos

© Malavida Films
© Malavida Films
© Malavida Films
© Malavida Films
spip-slider
© Malavida Films

Le choix du rédacteur

The Last of England - Derek

Votre avis

Votre note :
2 votes
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.