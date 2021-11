Blanche, au fil des jours - Stéphane Aucante - critique du livre

Résumé : De son enfance, Blanche garde tous ses souvenirs. Elle est atteinte d’un début d’Alzheimer. À l’EHPAD, elle retrouve Simone, son ancienne coiffeuse, et rencontre Charles, qui fut comédien. Tous les deux, elle les oubliera. Mais de son enfance, Blanche garde tous ses souvenirs. Virus et confinement vont accélérer la perte de ses repères. Blanche va glisser en silence, vivant au passage une ultime et impossible histoire d’amour…

Dacres Editions

Critique : Avec beaucoup d’authenticité, Stéphane Aucante emporte ses lecteurs sur les chemins à risque des sujets sombres et anxiogènes de la maladie et de la vieillesse. L’intensité est là. Cela dit, il faut un réel talent pour en faire une histoire pleine d’actions. En effet, sur un thème difficile et qui peut paraître peu enthousiasmant, l’auteur réussit le tour de force de manier l’humour à bon escient. Ce n’est pas de la fin de l’existence dont il nous parle, mais bien de l’essence même de la vie (qui nous fait accepter la finalité), du carburant qui porte chacun d’entre nous, à travers les multiples péripéties de nos parcours.

L’histoire commence par la fin, ou plutôt le début de la fin : une vieille femme atteinte d’Alzheimer, dans un EHPAD. Il s’ensuit un journal du confinement avec, en parallèle, la vie de Blanche et la sombre actualité des événements en France. Une galerie de personnages riches et complexes traverse l’histoire, défilant dans les couloirs étroits de l’établissement.

Le style est fluide, précis, poétique, enlevé. Aucante sait donner du souffle aux mots qu’il manie avec habileté, de façon musicale : L’aube s’enfuit comme les souvenirs. Une survivance de blanc de lune et d’or d’étoiles ourle la fenêtre. (...) En face, la lumière s’éteint sans rien dire et celle qui la scrutait, pareille à l’œil d’un marin perdu fixant le clignotement d’un phare, papillonne soudain de fatigue.

Animé par le goût de l’humain, de l’humour et de la sensibilité mêlés, l’écrivain brosse un portrait à la fois tendre et cru, toujours bienveillant, d’une femme solide, drôle et attachante, aux derniers soirs de sa vie.

Dédié à sa grand-mère, Chtroïchka, et à sa mère avec un message personnel, l’ouvrage décrit un personnage haut en couleur. L’auteur déclare s’être inspiré de différentes personnes qu’il a croisées ou imaginées pour n’en faire qu’une.

Il annonce que Blanche, au fil des jours est le premier tome d’une trilogie... On s’en délecte à l’avance !