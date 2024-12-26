Monte là-dessus - Sam Taylor, Fred Newmeyer - critique

Le jeune homme aux lunettes d’écaille
Le 20 décembre 2025
Un chef-d’œuvre de drôlerie et d’imagination visuelle, qui est sans doute le film le plus célèbre du comique Harold Lloyd.
- Réalisateurs : Sam Taylor - Fred Newmeyer
- Acteurs : Harold Lloyd, Mildred Davis
- Genre : Comédie, Romance, Film muet, Noir et blanc
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Carlotta Films
- Editeur vidéo : Studiocanal, Carlotta Films
- Durée : 1h10mn
- Reprise: 1er avril 2026
- Date de sortie : 26 décembre 2024
– Année de production : 1923
Résumé : Harold est venu à Los Angeles pour faire fortune. Mais il stagne dans son job de petit vendeur. Il a une idée : proposer à son patron de faire de la publicité au magasin en faisant escalader la façade par un ami acrobate. Sauf que voilà : c’est lui qui va devoir s’y coller !
Critique : Les réputations de cinéma offrent parfois de curieuses destinées. De son vivant, Harold Lloyd (1893-1971) était considéré comme l’égal de Chaplin et Keaton, même s’il a rarement réalisé ses films. Extrêmement populaire, même après l’arrivée du parlant où il connut pourtant une régression artistique, il n’a jamais subi les déboires de Chaplin avec les grands studios ou les ligues de moralité, ni la déchéance d’un Keaton sombrant dans l’alcoolisme et l’oubli pendant trois décennies. Harold Lloyd a terminé son existence célèbre et prospère, dans son palace de Beverly Hills... Depuis sa mort, on le considère comme un artiste mineur en comparaison de l’œuvre foisonnante des auteurs des Temps modernes ou du Mécano de la Générale.
- © Carlotta. Tous droits réservés.
Et pourtant, sa filmographie regorge de trésors à redécouvrir, à l’image de cette bande burlesque, chef-d’œuvre de drôlerie et d’imagination visuelle, qui est sans doute son film le plus célèbre. Harold Lloyd y peaufine son image de séducteur timide, « jeune homme aux lunettes d’écailles » et au canotier, silhouette sobre et élégante d’une efficacité redoutable. Le scénario, auquel a collaboré Hal Roach, personnalité incontournable du burlesque américain, est d’une précision et d’une finesse caractéristiques d’un certain cinéma comique à la fois industriel et subtil, ce même cinéma qui assurera le succès de Laurel et Hardy à leur sommet.
