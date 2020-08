News : Sans atteindre des scores faramineux, situation sanitaire oblige, T’as pécho ? s’empare de la tête du box-office, dès sa première semaine dans le classement, avec 110.000 entrées pour 516 écrans. Derrière, le film d’animation Scooby ! et la comédie Divorce Club accusent une baisse de fréquentation substantielle : plus d’un tiers pour chacun des longs métrages. Le premier d’entre eux a agrégé 93.000 personnes pour 533 cinémas. Le second a généré la vente de 84.000 tickets pour 617 écrans.

Les autres sorties ont connu des fortunes diverses : la comédie Terrible jungle entame sa carrière de manière encourageante, avec un total de 83.000 bipèdes disséminés dans 441 cinématographes. De leur côté, Dreams ainsi que Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains totalisent une même moyenne de spectateurs, 112 par lieu de projection, bien en dessous du succès qu’ils connaîtraient si le contexte actuel n’était pas impacté par le coronavirus. Le film d’horreur américain The Vigil, quant à lui, a intéressé 36.000 homo sapiens dans 223 endroits où il était proposé. En ce qui concerne les débuts de The Climb, on peut dire qu’ils sont corrects : l’œuvre, plutôt bien reçue par la critique. a engendré l’achat de 27.000 billets dans 135 salles. Enfin, le dernier Hong Sang-soo, Hotel by the river, qui ne bénéficie que de 53 copies, a rassemblé 9000 personnes.