Box-office du 22 au 28 juillet : Scooby ! va chercher la première place

News : Petite consolation pour la Warner, considérablement impactée par l’épidémie de Covid-19, et qui a été contrainte de reporter plusieurs sorties : au moins, la première semaine de Scooby ! a mis tout le monde d’accord. Le film d’animation rassemble 137.000 personnes pour un parc de 605 écrans. Du coup, les deux comédies concurrentes, Divorce Club et Tout simplement Noir, sont respectivement reléguées à la deuxième et à la troisième position, avec un quart de fréquentation en moins, ces sept derniers jours.

En ce qui concerne les autres sorties, Adorables de Solange Cicurel effectue un démarrage correct, avec 66.000 personnes pour 131 copies, tandis que le dernier volet de la saga d’arts martiaux, IPMan 4, a plutôt trouvé son public, avec une moyenne de 163 billets vendus par salle, ce qui donne un total de 58.000 spectateurs pour ses débuts.

De son côté, l’arrivée sur le marché de Madre, la nouvelle œuvre de Rodrigo Sorogoyen, bien accueillie par la presse, est plus discrète, mais sa diffusion est aussi plus limitée que d’autres films qui le précèdent au classement. Le long métrage a généré la vente de 30.000 billets pour 166 lieux de projection. Enfin, Land of Murders et The King of Staten Island, le nouveau Judd Apatow, figurent aux onzième et quatorzième places : le premier a rassemblé 22.000 bipèdes dans 104 cinématographes, le second a engendré la présence de 14.000 personnes dans 104 salles obscures, également.