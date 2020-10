Box-office du 7 au 13 octobre 2020 : Antoinette au sommet

News : Antoinette dans les Cévennes atteint enfin la cime du box-office. D’une courte tête, certes, avec 115.000 spectateurs, pour 854 salles. A la deuxième place, la comédie Parents d’élèves effectue une bonne entrée sur le marché, puisqu’elle a agrégé 110.000 personnes dans 452 cinémas. Enfin, Tenet perd pied et rétrograde en troisième position : le blockbuster de Nolan n’a intéressé que 88.000 bipèdes cette semaine. Certes, il s’agit du plus gros succès de l’année 2020, mais avec un peu plus de 300 millions de dollars au box-office, on est vraiment loin du carton commercial qu’avait été Interstellar en 2014 (690 millions de dollars).

En ce qui concerne les autres sorties de ces derniers jours, la comédie Mon grand-père et moi, très fraîchement accueillie par la critique presse, n’a écoulé que 51.000 billets dans 341 lieux dévolus au septième art, en dépit de sa pléiade de stars, Robert De Niro en tête. De son côté, le film d’épouvante Relic n’a mobilisé que 39.000 paires d’yeux pour 200 exemplaires du long métrage. Le film de Raphaël Jacoulot, quant à lui, effectue des débuts encore plus confidentiels : L’Enfant rêvé engendre l’occupation de 30.000 fauteuils dans 199 salles obscures. Enfin, Lupin III : The first, Yalda et Chien pourri, la vie à Paris ne franchissent pas la barre des 30.000 entrées pour leur première semaine d’exploitation.