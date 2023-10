Candy Flurry : l’intégrale - Ippon Takegushi, Santa Mitarashi - la chronique BD

Résumé : Une marque de bonbons a donné des super pouvoirs aux consommateurs, essentiellement adolescents. En peu de temps, la ville Tokyo est ravagée par un pouvoir de sucettes géantes. Des années plus tard, Minase cache donc ce pouvoir afin de ne pas être accusée. Mais lorsqu’un enquêteur débarque dans son lycée, tout devient plus difficile...

Critique : Trois tomes regroupés et trois fois plus de fun pour Candy Flurry, cette histoire un poil ubuesque de super-héros aux pouvoirs uniquement centrés sur des bonbons. Il fallait oser ce côté sucrerie pour en faire une histoire à part entière, et Ippon Takegushi l’a fait : au-delà des combats épiques façon macarons, il a su instiller une histoire d’enquête et de culpabilité adolescente que le suspense nippon sait particulièrement faire surgir – il suffit de penser à 20th Century Boy –, mais aussi créer en peu de temps un cadre strict et organisé, avec ces justiciers à la hiérarchie claire et à l’entraînement bien rodé. On a ici affaire à une sorte de Harry Potter dans un lycée japonais qui aurait atterri dans la chocolaterie de Wonka, le tout sur un ton déjanté très bienvenu dans cette époque morose où nous vivons. Pour les plus jeunes, comme pour les Millenials, Candy Flurry est donc une petite douceur à se mettre tranquillement sous la dent.

De fait, le ton et le scénario s’accompagnent d’un dessin qui se met au service de l’ironie. Il s’agit bien évidemment de parodier des séries lycéennes ou de combat pour en faire un joli entre deux, qui fait vriller les murs des bâtiments à la Dragon Ball mais n’oublie pas des scènes de timidité excessives entre un garçon et une fille qui se cherchent, sans que ni l’un ni l’autre ne paraisse incongru pour le lecteur. Et en cela, Santa Mitarashi est donc très fort puisqu’il donne lui aussi à voir (et non plus à lire) un superbe manga assez varié et drôle, du début à la fin, avec ce soupçon de sérieux qui en fait un album à dévorer d’autant plus intensément.

Candy Flurry propose une vision assez light des super-héros, comparés aux autres oeuvres graphiques du moment, mais sans tomber dans la farce de certains, pour rester dans l’aventure, presque sentimentale.