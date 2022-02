Cannes 2022 : Le Marché du Film a une nouvelle direction

News : Le Marché du Film de Cannes a été créé en 1959. C’est le plus grand du monde dans son secteur et il constitue la plateforme commerciale du Festival. Il a été initialement fondé pour être un temps et un lieu de rencontres entre producteurs, distributeurs, exportateurs et importateurs de longs métrages. Les professionnels peuvent s’y installer en louant un stand au célèbre Palais des Festivals, et leurs films sont susceptibles d’être projetés dans plusieurs salles cannoises, dont celles du Palais. Conférences et cocktails de réseautage font également partie ses rituels. Fort de ce succès, l’espace a connu une expansion dans les années 2000 avec l’ouverture du Riviera et de Lérins, formant un pôle structuré autour du Palais et du Village International, lieu emblématique de promotion des cinémas du monde. En 2019, le Marché du Film a établi des records en accueillant plus de 12 000 professionnels, majoritairement américains, français et britanniques. Mais il fédère plus de cent pays dont le Cameroun, le Rwanda et le Soudan. Si l’édition 2020 s’est déroulée en ligne, pour cause de crise sanitaire, l’année 2021 a permis au Marché de consolider sa présence réelle. Guillaume Esmiol, le nouveau codirecteur, a été formé à l’École des Mines de Saint-Étienne et à ESCP Business School. Il a occupé des fonctions à Advisor & Investor ainsi que Wefound, et intégré le Marché du Film en septembre 2020. Le Marché du Film 2022 se tiendra lors de la prochaine édition du Festival qui aura lieu du 17 au 28 mai.