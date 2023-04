Cannes 2023 : La sélection ACID

News : L’ACID se veut un Laboratoire de l’action culturelle. Elle programme depuis 1992 une section parallèle au Festival de Cannes. Les longs métrages sont sélectionnés par des réalisateurs uniquement, contrairement à la Quinzaine des Cinéastes et à la Semaine de la Critique. Pour l’édition 2023, quatorze cinéastes ont ainsi visionné des centaines de films et en ont sélectionné neuf, en accordant une attention spéciale aux premiers films et aux longs métrages sans distributeur. La sélection ACID Cannes 2023 sera à nouveau montrée à l’automne dans plusieurs grandes villes de France et à l’étranger, avec notamment des avant-premières et des rencontres avec les équipes de films. Les cinéastes programmateurs 2023 sont Viken Armenian, Anton Balekdjian, Théodora Barat, Patrice Chagnard, Lucas Delangle, Naruna Kaplan de Macedo, Julien Meunier, Emmanuelle Millet, Marion Naccache, Idir Serghine, Reza Serkanian, Lina Tsrimova, Laure Vermeersch et Vanina Vignal.

Les films sélectionnés

Pierre-Antoine Dubey et Jeanne Balibar dans "Laissez-moi" de Maxime Rappaz © 2023 GoldenEggProduction. Tous droits réservés.

Caiti Blues, de Justine Harbonnier (documentaire, 1er long métrage)

France, Canada - 2023 - 84 min

Caiti Lord a une voix magnifique qu’elle compte bien utiliser pour faire autre chose que vendre des cherry cocktails. Tandis que la folie s’empare des États-Unis, dans l’absurdité la plus inquiétante, Caiti éprouve un sentiment d’asphyxie grandissant. Alors, Caiti chante. Un blues.

Production : Sisters Productions

Dreaming in Between, de Ninomiya Ryutaro

Japon - 2023 - 96 min

Le professeur est à un tournant de sa vie et tente de se réapproprier les relations avec sa famille, ses étudiants et ses anciens amis. Il réfléchit à la façon dont il a vécu et à la manière dont il souhaite poursuivre sa vie.

Scénario : Ninomiya Ryutaro

Avec : Ken Mitsuishi, Miyu Yoshimoto, Kudo Haruka, Kyoka, Rei Okamoto

Production : Kinoshita Group Co., Ltd.

État limite, de Nicolas Peduzzi (documentaire)

France - 2023 - 102 min

Hôpital Beaujon, Clichy. Au mépris des impératifs de rendement et du manque de moyens qui rongent l’hôpital public, Jamal Abdel Kader, seul psychiatre de l’établissement, s’efforce de rendre à ses patients l’humanité qu’on leur refuse. Mais comment bien soigner dans une institution malade ?

Production : GoGoGo Films

Distributeur : Les Alchimistes

In the Rearview4, de Maciek Hamela (documentaire)

Pologne, France - 2023 - 85 min

Un véhicule polonais sillonne les routes d’Ukraine. À son bord, des personnes sont évacuées suite à l’invasion russe. Le van devient un refuge fragile et transitoire, une zone de confidences et d’aveux d’exilés qui n’ont qu’un objectif, échapper à la guerre.

Production : Affinity Cine et Impakt Film

Laissez-moi, de Maxime Rappaz (1er long métrage)

Suisse, France, Belgique - 2023 - 92 min

Chaque mardi, Claudine se rend dans un hôtel de montagne pour y fréquenter des hommes de passage. Lorsque l’un d’eux décide de prolonger son séjour pour elle, Claudine en voit son quotidien bouleversé et se surprend à rêver d’une autre vie.

Scénario : Maxime Rappaz

Avec : Jeanne Balibar, Thomas Sarbacher, Pierre-Antoine Dubey, Véronique Mermoud

Production : GoldenEggProduction

Distributeur : Eurozoom

Linda veut du poulet, de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach (film d’animation, 1er long métrage coréalisé)

France, Italie - 2023 - 73 min

Linda est injustement punie par sa mère, Paulette, qui ferait tout pour se faire pardonner. Même un poulet aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner. Ce poulet que son père avait fait ce jour-là... Mais c’est la grève. Partout, c’est la grève !

Scénario : Sébastien Laudenbach, Chiara Malta

Avec les voix de : Mélinée Leclerc, Clotilde Hesme, Laetitia Dosch, Esteban, Patrick Pineau, Claudine Acs

Production : Dolce Vita Films et Miyu Productions

Distributeur : Gebeka Films

Machtat, de Sonia Ben Slama

Tunisie, Liban, France, Qatar - 2023 - 82 min

Mahdia, Tunisie. Fatma et ses filles, Najeh et Waffeh, travaillent comme « machtat », musiciennes traditionnelles de mariage. Tandis que l’ainée, divorcée, tente de se remarier pour échapper à l’autorité de ses frères, la plus jeune cherche un moyen de se séparer de son mari violent.

Scénario : Sonia Ben Slama

Avec : Fatma Khayat, Najeh Ghared, Waffeh Ghared

Production : Khamsin Films

La mer et ses vagues, de Liana & Renaud (1er long métrage)

France, Liban - 2023 - 83 min

Par une nuit de pleine lune, la jeune Najwa et le musicien Mansour se rendent à Beyrouth. Ils suivent la piste des passeurs pour rejoindre une femme de l’autre côté de la mer. À quelques rues de là, Selim, le gardien de l’ancien phare, tente de réparer l’électricité de son quartier.

Scénario : Liana & Renaud

Avec : Mays Mustafa, Roger Assaf, Mohammed Al Ammari, Hanane Hajj-Ali

Production : Kafard Films

Nome, de Sana Na N’Hada

Guinée-Bissau, France, Portugal, Angola - 2023 - 112 min

Guinée-Bissau, 1969. Une guerre violente oppose l’armée coloniale portugaise aux guérilleros du Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée. Nome quitte son village et rejoint le maquis. Après des années, il rentrera en héros, mais la liesse laissera bientôt la place à l’amertume et au cynisme.

Scénario : Virgílio Almeida, Olivier Marboeuf

Production : Spectre Productions