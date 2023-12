Cannes 2024 : Greta Gerwig présidente du Jury

News : Le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, et sa présidente, Iris Knobloch, ont annoncé que la réalisatrice et actrice Greta Gerwig sera la présidente du jury de la compétition officielle en mai 2024. Auteure de quatre longs métrages qui ont marqué son passage du cinéma indépendant au blockbuster culturel, Greta Gerwig est l’une des incarnations du néo-féminisme qui s’est invité sur les écrans ces dernières années. Si Nights and Weekends (2008) est sorti (en France en DVD) dans l’indifférence générale, Lady Bird (2017 a révélé un véritablement tempérament de cinéaste, ce que confirmera Les filles du docteur March (2017), modèle d’adaptation littéraire. Mais c’est Barbie, acclamé par une partie de la critique et triomphe commercial international, alliance du néo-féminisme et du marketing pour jouets, qui l’a portée au sommet de l’industrie cinématographique et du box-office mondial en 2023. Greta Gerwig a par ailleurs été actrice de plusieurs longs métrags depuis 2008, dont Frances Ha (2012) de Noah Baumbach. Au sujet de sa présidence du jury cannois, la réalisatrice a déclaré : « En tant que cinéphile, Cannes a toujours été pour moi l’acmé de ce que le langage universel des films peut représenter. Se mettre dans un état de vulnérabilité, prendre place à l’intérieur d’une salle obscure remplie d’inconnus pour regarder un film nouveau, est ce que je préfère. Je suis bouleversée, enthousiaste et empreinte d’humilité de devenir la présidente du jury du festival de Cannes. J’ai hâte de découvrir quels voyages nous attendent ! » Avant elles, d’autres femmes avaient présidé le jury du plus prestigieux Festival de cinéma, à savoir Olivia De Havilland, Sophia Loren, Michèle Morgan, Ingrid Bergman, Jeanne Moreau, Françoise Sagan, Isabelle Adjani, Liv Ullmann, Isabelle Huppert, Jane Campion et Cate Blanchett.