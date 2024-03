Cannes 2024 : L’affiche de la Quinzaine des Cinéastes

News : À propos de cette toile ne possédant pas de titre, Takeshi Kitano est resté évasif. : « Interprétez comme vous voulez. » Avant de partir d’un grand rire : « Le titre, c’est : Takeshi ! » Takeshi Kitano est l’auteur d’une vingtaine de longs métrages qui comptent parmi les plus importants du cinéma japonais des années 1990-2010, au carrefour du film d’auteur et d’une actualisation des genres, du thriller à la chronique intimiste. Parmi ces pépites, on peut citer Violent Cop (1989), Jugatsu (1990), A Scene at the Sea (1991), Sonatine (1993), Kids Return (1996), Hana-bi (1997), L’été de Kikujiro (1999), Achille et la tortue (2008) et Outrage (2010).

La Quinzaine des Cinéastes, la plus prestigieuse des sections parallèles du Festival de Cannes, a révélé et ou mis en avant des longs métrages de réalisateurs majeurs, tels Robert Bresson, Aki Kaurismäki, Ken Loach, André Téchiné, Manoel de Oliveira, Marco Bellocchio, Youssef Chahine, Stephen Frears, Ousmane Sembene, Philippe Garrel, William Friedkin, Theo Angelopoulos, Martin Scorsese, Chantal Akerman, Werner Herzog, Jim Jarmusch, Rainer Werner Fassbinder, Michael Haneke, Spike Lee, Naomi Kawase, Sofia Coppola, Xavier Dolan, Ruben Östlund, Bertrand Bonello, Alain Guiraudie, Otar Iosseliani, Eric Khoo, Christophe Honoré, Hong Sang-soo, Béla Tarr, Todd Solondz, Alain Tanner, Terence Davies et bien d’autres...