Hana-bi - Takeshi Kitano - critique

Résumé : Un ancien policier renfermé sur lui-même doit vivre avec ses traumatismes, alors que sa femme est atteinte d’un cancer en phase terminale et que des yakuzas le traquent pour un remboursement de dettes.

Critique : Représentant un pic dans la carrière fournie de Takeshi Kitano, Hana-bi s’inscrit dans cette période prolifique où le réalisateur /acteur /écrivain /animateur télé /peintre /chanteur s’est forgé au cinéma sa réputation d’artiste à la patte bien particulière. Si l’œuvre dont il est ici question reste autant en mémoire après les années, c’est bien parce qu’il s’agit de l’une des plus belles réussites de ce style atypique conviant un cocktail d’influences en apparence antinomiques. Très influencé par les plus grandes (dans le sens "notoires") formes artistiques traditionnelles japonaises, du haïku au style de réalisateurs comme Ozu, Kitano perfectionne une combinaison ambivalente faite de tradition et de modernisme, à l’image de son pays, et de son œuvre pluri-disciplinaire. D’un postulat à la charge dramatique lourde le réalisateur a fait de son Hana-bi une comédie absurde qui n’ausculte jamais sa dimension tragique pour autant. La poésie s’extirpe de ce régime complexe fait de contradictions suscitant chez le spectateur une profonde mélancolie, dès lors que le film sort de sa laborieuse mise en place au cours d’un premier acte long et grossièrement écrit. Passé cette première partie, Hana-bi se révèle au spectateur tel un long poème, quasi-abstrait et insaisissable dans ses allées et venues au sein de différents genres cinématographiques.

Film policier, film de yakuzas, mélodrame, Hana-Bi est à la fois tout ça mais en même temps plus que ça. Sous le regard de Kitano, le film transcende les genres qu’il emprunte pour un feu d’artifice riche et savoureux que la trompeuse modestie de la réalisation vient enrichir. Avec son montage kaléidoscopique éclatant une temporalité dictée par les tourments de son protagoniste, l’œuvre phare de son réalisateur joue sur ce que les images procurent plus que sur la logique narrative de leur enchaînement. Le montage, fait par Kitano lui-même, perturbe parce qu’il ne suit pas les codes classiques de cohérence. Hana-bi se compose de saynètes à l’esprit très haïku, qui ne nécessitent pas forcément d’être replacées dans un ordre chronologique. Il faut accepter le caractère abscons de son découpage pour profiter de la beauté qui en résulte. À fleur de peau et mutique, comme son personnage principal, le film se ressent comme une comédie dramatique douce amère, capable de susciter le rire par sa violence exagérée, comme les larmes, lorsque l’absurdité comique s’efface devant la dure réalité pour des personnages tragiques. Malgré l’humour pince-sans-rire jalonnant ce voyage sans retour, rien dans la personnalité de Yoshitaka Nishi n’est pris à la légère. Reposant lui aussi sur la contradiction entre sa candeur et son extrême violence, ce flic désabusé est à l’image du film - ou plutôt le film est à l’image de ce flic - grave et léger à la fois ; et ce personnage est glacial avec les hommes mais plein d’amour pour sa femme. Le romantisme brut à son état le plus contemplatif.

Le Blu-ray :

Les suppléments

Malheureusement nous n’avons pas pu profiter de l’édition complète éditée par La Rabbia, seulement du Blu-ray principal, renfermant comme seul bonus un making-of de 1997 très didactique et pas forcément très instructif. À cela il faut ajouter un livret de 40 pages ainsi que la très belle BO de Joe Hisaishi, sûrement de qualité, mais auxquels on n’a donc pas pu toucher.

L’image

Remasterisation remarquable et totalement respectueuse de l’atmosphère du film. La symétrie des cadrages se révèle d’autant plus implacable qu’elle s’accompagne désormais d’un piqué impressionnant pour un travail sur une œuvre de 1997, et même pour un transfert Blu-ray toutes années confondues. Le grain, parfois envahissant certes, confère une texture pellicule totalement profitable à la poésie des séquences.

Le son

Du 2.0 en VO et VF certes, mais du très bon 2.0 en DTS-HD, dense, équilibré et clair dans les dialogues. VO à privilégier, largement plus authentique.