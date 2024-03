Cannes 2024 : L’affiche de la Semaine de la Critique

News : Hafsia Herzi est la révélation éclatante de La graine et le mulet (2007) d’Abdellatif Kechiche, qui lui vaut le prix Marcello-Mastroianni au Festival de Venise et le César du meilleur espoir féminin. Elle prend ensuite quelques cours de théâtre au Conservatoire, joue au théâtre la trilogie Marius, Fanny, César de Pagnol, sous la direction de Francis Huster, et tourne quelques téléfilms. On la voit surtout au cinéma, où l’actrice est sollicitée pour des courts et des longs métrages. Elle interprète la jeune Franco-marocaine de Française (2008) de Souad El-Bouhati, prend des risques en incarnant l’adolescente amoureuse dans Le roi de l’évasion (2009) d’Alain Guiraudie, sans négliger un cinéma plus consensuel avec La source des femmes (2011) de Radu Mihaileanu. Prostituée dans L’Apollonide : Souvenirs de la maison close (2011) de Bertrand Bonello ou artiste rebelle dans Héritage (2012) de Hiam Abbass, Hafsia Herzi tourne une vingtaine d’autres films dans les années 2010, de Elle s’en va (2013) d’Emmanuelle Bercot à Persona non grata (2019) de Roschdy Zem. On la voit aussi dans des œuvres de Mahmoud Zemmouri, Sylvie Verheyde ou Erick Zonca. Elle retrouve Kechiche, qui lui confie le rôle de la jeune tante libérée dans Mektoub My Love : Canto uno (2017) et Mektoub My Love : Intermezzo (2019). En 2019, Hafsia Herzi réalise et interprète Tu mérites un amour, un attachant long métrage présenté à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes. Elle récidive avec Bonne mère (Un Certain Regard 2021). Elle est extraordinaire en jeune femme en manque de maternité dans Le ravissement (2023) d’Iris Kaltenbäck, pour lequel elle est nommée au César de la meilleure actrice.

La Semaine de la Critique 2024 se se tiendra du 15 au 25 mais. Cette section parallèle consacrée aux premiers et seconds films a révélé des auteurs majeurs, tels Agnieszka Holland, Alain Tanner, Alejandro González Iñárritu, Arnaud Desplechin, Bernardo Bertolucci, Bertrand Bonello, Davy Chou, Denis Villeneuve, François Ozon, Gaspar Noé, Jacques Audiard, Jean Eustache, Jeff Nichols, Julia Ducournau, Justine Triet, Ken Loach, Leos Carax, Otar Iosseliani, Quentin Dupieux, Ronit Elkabetz & Shlomi Elkabetz, Tsai Ming-Liang, Wong Kar-wai et bien d’autres.