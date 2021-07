Bonne mère - Hafsia Herzi - critique du film

Résumé : Nora, la cinquantaine, femme de ménage, veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Elle est préoccupée par le sort de son grand fils Ellyes, qui incarcéré depuis plusieurs mois pour des faits de braquage, attend son procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette attente la moins insupportable possible...

Critique : Le long métrage est présenté à Cannes, dans la sélection Un Certain Regard. L’émotion manifestée par l’équipe du film, à la fin de la projection cannoise, dans un théâtre Debussy plein à craquer, rejoint celle qui est portée à l’écran, avec une sincérité confondante.

Bonne mère aurait pu s’écrire au pluriel. Car le sujet de l’histoire, outre l’incroyable résistance d’une femme esseulée, Nora, est le rapport à la maternité. Bien sûr, une large galerie de personnages permet à Herzi d’accroître la richesse du propos. On voit aussi la vie se déployer au sein des quartiers nord de Marseille, malheureusement ciblés comme une zone particulièrement dangereuse.

© 2021 Photo Guy Ferrandis / SBS Productions

La réalisatrice a grandi dans un immeuble de la cité des Oliviers, proche du lieu de tournage. A cette familiarité avec le décor, s’ajoute une vraie précision dans la description de l’existence de nos protagonistes. Celle-ci se traduit notamment par les dialogues, le plus souvent bien sentis, qui font mouche. Ce naturel très perceptible ne doit rien au hasard. Il y a certes une proximité avec ces personnages, mais également la connivence entre ces personnages et ceux qui les incarnent, en particulier Halima Benhamed, dont l’interprétation est solide. Face à elle, sa fille Sabrina Benhamed, s’avère tout aussi inspirée. La crédibilité de leur jeu permet au spectateur de ressentir, d’une manière profonde, l’impact des journées à rallonge pour joindre les deux bouts, tout comme les choix impossibles entre la santé et la famille.

Certains effets comiques fonctionnent particulièrement bien et s’immiscent dans des séquences qui ne s’y prêtent pas de prime abord. Si on regrettera l’utilisation de la petite fille comme véritable comic relief, trop facile, on notera la justesse d’un casting en grande majorité non professionnel.

Toutefois, c’est sur la démarche même qu’on peut tiquer. Le film est sincère, plutôt juste, et ne souffre pas de défaut majeur. Mais il s’inscrit dans une tradition de drames sociaux français qui profilent leur ombre sur Bonne mère. Le spectateur aura toujours l’impression de connaître l’histoire, pétrie de bonnes intentions, qu’on pourrait qualifier de « portrait de femme forte », et dont on sait déjà tous les rouages. Alors oui, c’est un cinéma qu’on aime en France, mais qui tend vers le mélodrame souvent écrit d’avance.

Cela étant, mieux vaut faire bien et peu original que l’inverse, et personne ne pourra refuser à Herzi son nouveau statut de réalisatrice, désormais bien installée.