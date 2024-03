Cannes 2024 : Les nouveaux visages de la Résidence du Festival

Six jeunes cinéastes travailleront au cœur de Paris sur leur projet de premier ou second long métrage, du 15 mars au 31 juillet 2024.

News : Ces cinéastes pourront être suivis et accompagnés pendant plus de quatre mois, dans le cadre d’un programme collectif de rencontres avec des réalisateurs et autres professionnels du cinéma. Depuis la restructuration de La Résidence en 2022, les cinéastes sont désormais choisis à la fois sur appel à candidature et sur invitation, avec pour cheffe de projet Stéphanie Lamome. La Résidence, créée en 2000, a accueilli près de trois cents cinéastes originaires d’une soixantaine de pays. Parmi eux figurent des personnalités qui ont continué un beau chemin dans le monde du septième art, comme Karim Aïnouz, Jonas Carpignano, Antonio Campos, Lukas Dhont, Amat Escalante, Michel Franco, Nadine Labaki, Nadav Lapid, Sebastián Lelio, Lucrecia Martel, Kornél Mundruczó, László Nemes, Corneliu Porumboiu et Carla Simón.

Molly Manning Walker © Billy Boyd Cape, Ernst De Geer © Per Larsson, Daria Kashcheeva © Gabriel Kuchta, Deník N, Danech San © Prum Ero, Anastasiia Solonevych © DR, Aditya Ahmad © DR

Parmi les six nouveaux visages se trouve la réalisatrice, scénariste et directrice photo britannique Molly Manning Walker, qui a obtenu en 2023 le Prix Un Certain Regard pour son premier long métrage, How to Have Sex, « œuvre de cinéma autant universelle que générationnelle sur une jeunesse d’hier et d’aujourd’hui qui cherche à échapper à l’impasse du désenchantement », comme l’avait écrit notre collaborateur Laurent Cambon. Elle sera entourée du réalisateur indonésien Aditya Ahmad, de la réalisatrice tchèque Daria Kashcheeva, de la réalisatrice cambodgienne Danech San, du réalisateur suédois Ernst De Geer et de la réalisatrice ukrainienne Anastasiia Solonevych.