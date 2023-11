How to Have Sex - Molly Manning Walker - critique

Résumé : Afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Skye et Em s’offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne ultra fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes, cuites et nuits blanches, en compagnie de colocs anglais rencontrés à leur arrivée. Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès a la saveur électrisante des premières fois… jusqu’au vertige. Face au tourbillon de l’euphorie collective, est-elle vraiment libre d’accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle ?

Critique : C’est l’histoire de toute une jeunesse. Celle qui n’a jamais connu que les portables, Internet, un certain pouvoir d’achat. Celle aussi, qui comme tous les autres jeunes du monde entier et depuis toujours, se plaît à s’amuser, défier les limites de la fatigue et du corps, et mettre à l’épreuve son talent de séduction. How to Have Sex commence dans l’euphorie d’une jeunesse, à peine sortie du lycée, venue dans une cité balnéaire très fréquentée. L’alcool coule à flot, les rencontres s’enchaînent dans des discothèques branchées, malgré, dès leur premier pas, les prémices d’un drame à venir. Molly Manning Walker réalise un premier film d’une très grande énergie, que l’on pourrait qualifier de générationnel, avec de surcroît un Prix prestigieux à Cannes. Le montage, la lumière, l’esthétique des images sont affutées, laissant dès les séquences d’ouverture planer le doute de vacances trop parfaites dans un univers bimbo où jeunesse rime avec argent sans limite et corps resplendissants.

Copyright Nikolopoulos Nikos

En réalité, derrière le paysage feutré d’une jeunesse privilégiée, ouverte à tous les excès, il y a le portrait saisissant de jeunes gens au bord du vacillement, d’autant quand il faut assumer sa virginité dans un environnement où l’amour, pour ne pas dire la baise facile, constitue la norme malheureuse des relations sociales. Les comédiens incarnent avec un très grande aisance cette bande de vacanciers dans un style alerte, donnant l’impression d’un film peu écrit, soumis aux aléas et aux amusements des acteurs. La mise en scène est au contraire très précise, taillée au ciseau grâce à un montage autant haletant que stressant. Les dialogues font peu à peu place à des propos inquiétants où les jeunes femmes se réduisent à des archétypes sexuels au service d’hommes bourrins et égoïstes. How to Have Sex serait-il un film féministe ? Molly Manning Walker refuse d’entrer frontalement dans ce point de vue. Elle laisse le spectateur juger, jusqu’à cette scène terrible où les animateurs surexcités invitent deux garçons à recevoir sur scène à une fellation par plusieurs jeunes filles.

Copyright Nikolopoulos Nikos

How to have Sex n’a rien à voir avec le film moraliste. Tara constitue la protagoniste de cette œuvre à la fois solaire et tragique. Sa disparition brutale le lendemain de cette scène surnaturelle où son petit ami de vacances reçoit publiquement cette fellation, trouble soudain le récit. La réalisatrice fait basculer la fiction dans un genre plus sombre. La perte de la virginité ressemble à une sortie brutale de l’enfance où les mots n’ont plus le droit à l’équivoque et le corps féminin ne peut être autrement que conforme aux désirs des hommes. Il y a presque dans cette revendication de la virginité un pied de nez magistral à toutes les représentations vulgaires qu’on voudrait se faire de la jeunesse d’aujourd’hui. La liberté s’appréhende dans la prise de recul permanente de Tara, qui, entre deux danses, dans un silence forcé, se rend à l’évidence de la vacuité de ces existences passagères.

Copyright Nikolopoulos Nikos

How to Have Sex est une œuvre qui a bien mérité le prix Un Certain Regard. Elle bouscule les représentations d’une jeunesse qu’on pourrait réduire aux stéréotypes de leur désinhibition et le spectacle de ses excès. C’est un film qui donne envie de croire à l’éternité du besoin d’amour et dans le fait que le progrès de l’humanité sera incarné par des femmes.