Chick Corea a tiré sa révérence à l’âge de 79 ans

News : Né le 12 juin 1941 à Chelsea, au Massachusetts, Armando Corea, d’origine sud-italienne et espagnole, est le fils d’un trompettiste de jazz, qui l’initia au piano à l’âge de quatre ans. À huit ans, il apprend la batterie, au rôle prépondérant plus tard dans son approche du piano comme instrument de percussion. Après une carrière des plus riches, majoritairement consacrée au jazz, Chick Corea s’est éteint le 9 février 2021, à Tampa Bay, en Floride.

L’artiste est considéré à juste titre, avec Herbie Hancock, McCoy Tyner et Keith Jarrett, comme l’un des plus grands claviéristes de son époque. Les Grammy Awards lui ont souvent souri puisqu’il en a remporté vingt-deux, dont le dernier en 2015. Il a excellé tout autant dans l’art de l’accompagnement (héritage de sa formation classique) que dans celui de l’improvisation si caractéristique des jazzmen (insufflée par son père). N’oublions pas, troisième corde à son arc, qu’il s’est illustré aussi comme compositeur.

Chick Corea débute sa carrière dès le début des sixties. En solo, en duo, dans des formations au diapason de son talent, il va toujours faire forte impression. Il a l’opportunité de remplacer Herbie Hancock dans l’orchestre de Miles Davis, en 1968. Il s’inscrit alors dans l’avant-gardisme. Mais Chick Corea s’en émancipe rapidement, trois ans plus tard, pour fonder Return to Fever, et expérimenter le jazz fusion. Il donne ses lettres de noblesse au synthétiseur, avec un album marquant : My Spanish Heart (1976). Trois autres groupes suivront : Elektric Band, Akoustic Band et Origin.

Mais des noms de pointure du jazz parleront sans doute davantage en termes de collaborations mémorables. Ainsi, Chick Corea, outre Miles Davis comme immense trompettiste et leader charismatique, a eu le privilège de jouer avec deux guitaristes à la renommée mondiale : Al Di Meola (membre de Return to Fever) et John McLaughlin (pour leurs retrouvailles en 2008). N’oublions pas également que Chick Corea et Herbie Hancock ont produit ensemble deux albums et effectué une tournée dans la foulée à la fin des années 1970.

Chick Corea est mort le 9 février 2021, à l’âge de 79 ans.