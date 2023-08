Chumbo - Mathias Lehmann - la chronique BD

Résumé : Oswaldo Wallace mène d’une main de fer ses mines, qui sont menacées par un mouvement de grève. Ses deux fils, opposés par leur physique et leur caractère, sont amis avec les deux enfants du leader des grévistes, ce qui entraîne des complications...

Critique : Dans la lignée d’un Milton Hatoum et ses Deux Frères, Matthias Lehmann propose lui aussi un roman - graphique pour ce digne héritier - qui s’inscrit dans un Brésil d’antan, ici moins par un lieu que par une époque, celle des années de plomb du régime dictatorial. D’après l’auteur qui signe une postface très intéressante, il ne s’agit pas d’une biographie familiale, même si celui-ci a bien eu un oncle écrivain et journaliste qui a été proche des communistes. Il s’agit plutôt d’inventer des gens et des situations pour les faire vivre, ou plutôt faire revivre ce Mineiros, grèves de mineurs et jeux d’enfants, entraînement de guérilleros et quotidien de gratte papier à la mairie, pour évoquer deux frères d’une famille aisée, mais aussi les destins qui gravitent autour d’eux : deux enfants d’une famille rivale, pauvre mais fière, vont notamment entrer dans l’orbite des deux protagonistes, avec d’autres qui passeront de manière plus météoritique... Il ne faut pas d’ailleurs avoir peur des ellipses qui créent un rythme assez soutenu, car plus de trois cents pages viennent défiler comme autant de couches successives pour décrire un Brésil souvent méconnu.

© Casterman / Lehmann

Le style graphique s’inscrit dans la lignée des Américains, à la Def Backderf par exemple, avec ce noir et blanc étalé mais griffonné, ces personnages tous laids mais attachants, des décors soignés alors que tout a l’air fait à la va-vite. Ce style qui fait du roman graphique une précision de l’avilissant, un bijou de l’obscène et une vitrine impeccable de l’ordurier. Il suffit de voir cette première scène de sexe, entre deux personnages secondaires que l’on ne reverra plus, dans une pénombre adultère, tous deux mal fichus et malhonnêtes, pour comprendre qu’en fait ils sont toutefois à leur place, révélant autre chose, sur le père riche, sur une société, et ainsi appréhender encore mieux le reste des pages.

© Casterman / Lehmann

Jolie et épaisse, tranche de vie du Brésil, Chumbo est un roman graphique qui pourrait bien devenir culte...