Cinéma Darcy (Dijon) : une rétrospective Wong Kar-wai immanquable

News : Wong Kar-wai, cinéaste hongkongais parmi les plus renommés, a acquis une aura internationale grâce à In the Mood for Love, qui le consacra en 2000. Il faut souligner, cependant et pour notre plus grand bonheur, que son parcours ne se limite pas à ce seul chef-d’œuvre romantique à la musique originale inoubliable. Avant et après ce succès critique et public mondial, Wong Kar-wai a réalisé d’autres bijoux cinématographiques qu’il conviendrait de découvrir.

Pour focaliser les projecteurs sur sa carrière d’emblée très alléchante, le distributeur The Jokers propose ainsi un cycle de quatre films, restaurés en 4K, et de plus sous la supervision directe de Wong Kar-wai "himself" (lui-même en français). Ce cycle comprend les films phares suivants : Chungking Express (1994), Les anges déchus (1995), Happy Together (1997) et The Hand (2004), inédit en salle. Ils méritent tous d’être vus et attestent d’une signature personnelle exceptionnelle.