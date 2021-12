Clapas - Isao Moutte - la chronique BD

Résumé : Dans la Drôme, au cœur de la vallée du Vercors, le petit village du Claps est pour le moins isolé : peu ou pas de réseau, des habitations au fond de sentiers... Alors lorsqu’un éboulis bloque une route et qu’un bus ne peut plus manœuvrer, il faut s’enfoncer dans une nature hostile...

Cet album est une plongée : ce qui ressemble à un chemin vers les sentiers de la terre est en vérité une trou sur les tréfonds de l’âme humaine, dans ce qu’elle peut avoir de plus reclus et d’isolé. En insistant sur une famille faite de chasse, de rancœur et de haine, en décomptant les différents naufragés de la route pour instiller juste assez d’espoir malgré le malheur, l’auteur livre une histoire qui rebondit aussi bien qu’elle fait frissonner, le lecteur étant accaparé par la survie, la méfiance, la confiance, parce qu’il sent que cela pourrait très bien lui arriver. La violence est de fait jugulée, elle n’inonde pas les pages mais coule dans les pages comme la haine se déverse, à petit filet vif et noir. Elle affleure d’abord, puis se cristallise en jet brutal, et c’est ainsi que Clapas enchaîne, maîtrise et attise l’attention comme un polar, un film ou une série sait le faire : on veut aller au bout, on en a besoin, à l’image des protagonistes.

Isao Moutte / Sarbacane

Pour entourer ce schéma violent, Isao Moutte a créé un décor de rocaille nervurée, d’une forêt sèche et de routes sinueuses. Les couleurs, forte en ocre, condensent la tension, apportant quelques touches de sapin ou de gourdin, puis de de sang à cette nature qui n’est pas si hostile que cela, mais semble avoir accoucher d’êtres humains trop sauvages car laissés à son contact. Pour ce qui est des personnages, la plupart ont une face sèche, trop renfermée pour être honnête, et dans les premiers temps, on sen méfie même des vacanciers ou preneur d’autostoppeur, tant l’atmosphère est étouffante, vile, acerbe.

Isao Moutte / Sarbacane

Thriller irréprochable dans son tempo et sa coloration, Clapas semble refermer un clapet lourd et fort sur son lecteur, faisant de lui un roman graphique juste et addictif.