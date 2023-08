Comme un oiseau dans un bocal : portraits de surdoués - Lou Lubie - la chronique BD

Résumé : En prenant comme cobayes Birdo, un cuisinier un peu détaché, et Raya, une poisson un peu décalée, Lou Lubie explore le spectre du surdoué pour en faire dresser non pas des portraits précis, mais bien une définition large.

Critique : Lou Lubie continue d’explorer ce qui la touche pour diffuser à un large public des éléments assez inconnus de la sensibilité et de l’affect humain. Après Goupil ou Face, Comme un oiseau dans un bocal montre le quotidien, les réflexions et les appréhensions de deux surdoués, avec ce que cela implique comme poids à supporter plutôt que comme facilités. En effet, alors que le spectre est assez large et pas toujours clair, les tests commençant par exemple à dater, et alors que l’opinion publique considère avec soit un mépris condescendant soit avec des attentes irréalisables cet état intellectuel, deux jeunes montrent qu’il est difficile de s’épanouir lorsque l’on ne se comprend déjà pas totalement. Les petites aléas de la vie de Birdo et Raya les amènent en vérité à se découvrir et mieux se comprendre eux-mêmes, à travers le phénomène de relations aux autres, comme l’amitié, l’amour et aussi le travail, pour échouer, reprendre, stagner, se planter, avancer et parfois réussir. Toutefois, la force de cet ouvrage réside dans sa simplicité, car si des éléments scientifiques et psychologiques poussés viennent cartographier ce terme de surdoué, le fil de la vie propose des portraits humbles et délicats des êtres qui se cachent derrière les lettres.

© Delcourt / Lou Lubie

Sur le plan graphique, le style de Lou Lubie repose sur une certaine simplicité. Irriguées d’un bleu un peu mélancolique, les pages font vivre le quotidien de Birdo, un cuisinier qui alterne le génialissime et le défaitisme dans un réel propre à une génération, un peu perdu et souvent à la peine. Lorsqu’arrive Raya, c’est un rayon de soleil jaune qui s’impose dans cette nuit, mais avec son lot d’interrogations, de doutes et de révélations qui coulent peu à peu pour informer le lecteur. Cette réalité se dilue dans un tableau exhaustif des avancées, des études qui jalonnent la définition de surdoué, graphiques et schémas venant donc d’une manière efficace se greffer au roman graphique de Birdo et Raya, prétexte à cette vulgarisation scientifique.

© Delcourt / Lou Lubie

Guide pour ceux qui connaissent ou se reconnaissent dans le portrait type de surdoué, Comme un oiseau dans un bocal est un bon moyen de connaître une sensibilité et un intellect peu facile à appréhender.