Crossover T.1 : Kids love chains – Donny Cates, Geoff Shaw – la chronique BD

Résumé : Depuis 2017, à Denver, les personnages de papier des comics ont profité de l’apparition mystérieuse d’un portail pour faire une irruption brutale dans notre réalité, et c’est un véritable cauchemar. Les monstres et les différents héros s’affrontent, provoquant la ruine de la capitale du Colorado. Fort heureusement, cette catastrophe a été circonscrite à Denver par un immense dôme infranchissable. Depuis lors, les comics sont détestés et traqués par la majorité de la population, mais pas par Ellie, une survivante de Denver qui travaille dans l’un des derniers comics shop du pays… Un jour, une petite fille issue d’un comics vient demander de l’aide à la boutique, entraînant Ellie et Otto, le propriétaire de la librairie, dans une odyssée qui les conduit jusqu’à Denver.

Donny Cates, Geoff Shaw – Urban Comics pour l'édition française

Que se passerait-il si les personnages de comics pénétraient tous, en même temps, dans notre réalité ? C’est le point de départ de la nouvelle pépite scénarisée par Donny Cates, figure du comics indépendant aux États-Unis. Cates rend un hommage décalé à la culture des comics, en commençant l’ouvrage par une citation – suivie de multiples références dans les planches – de Fredric Wertham, célèbre psychiatre qui a lancé dans les années 1950 une véritable croisade contre les comic books, accusés de tous les maux. Le récit multiplie les références aux personnages d’autres séries, que les amateurs reconnaîtront rapidement – on retrouve pêle-mêle Hit Girl, Invincible, Witchblade mais rien qui provienne directement des Big Two –, sans que ces nombreux clins d’œils constituent un obstacle insurmontable pour les non-initiés. Le mélange entre réalité et fiction est habile : l’histoire annonce la mort de Brian K.Vaughan (Y le dernier homme, Saga) et Donny Cates fait apparaître les personnages d’une autre de ses séries, The Paybacks qui, dans The Crossover n’a pas été publiée… Une façon originale de faire de la publicité pour ses autres œuvres ! On sent que Donny Cates s’amuse avec cet univers qu’il affectionne particulièrement.

Dynamique, drôle et immersif, The Crossover avance tambour battant jusqu’au twist final, qui donne évidemment très envie au lecteur de découvrir la suite. Le dessin de Geoff Shaw, qui a déjà travaillé avec Cates pour Buzzkill et God Country, donne une expressivité à cette galerie de personnages et retranscrit avec soin les scènes de bagarres. Un premier tome spectaculaire et jubilatoire conçu d’une main de maître par un Donny Cates très en forme. À conseiller sans réserve à tous les amateurs de comics.