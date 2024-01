Deux Soeurs – Isabelle Sivan, Bruno Duhamel - la chronique BD

Résumé : {Deux Sœurs} met en scène Camille et Lise Dutilleul, deux sœurs que tout oppose. Elles habitent la même maison, coupée en deux à l’intérieur et à l’extérieur par un mur en briques grises. Elles ne se supportent pas et ne parviennent plus à communiquer que par des disputes. Un jour arrivent deux courriers recommandés qui vont peut-être changer la donne...

Critique : Camille et Lise n’ont plus rien en commun, si ce n’est d’être sœur et d’occuper la maison de famille. Mais ce dernier lien risque de se rompre. Pourront-elles quitter cette maison où elles ont grandi, même si aujourd’hui celle-ci est devenue deux habitations différentes ? Ou alors pourront-elles la conserver ? Étonnamment, l’enjeu de cette BD n’est pas là. Il repose sur la découverte du quotidien de ces deux sœurs qui ont décidé de scinder leur maison. Seul le chat peut se permettre des va-et-viens d’un côté et de l’autre, non sans provoquer la colère de Lise, qui en est la propriétaire.

Ce quotidien se lie, au fur et à mesure de l’histoire, aux souvenirs. Nous ne saurons pas ce qui a amené la rupture entre ces deux personnages, mais nous découvrons leur enfance, leur adolescence, les traces du passé qui remonte à cause de ces courriers recommandés. Et les rancœurs sont devenues tellement tenaces que même lorsqu’elles décident de faire un pas, les mots ne correspondent plus à ce qu’elles veulent dire et la dispute revient.

Comment pourront-elles avancer ? Et le pourront-elles seulement ? C’est toute la question que pose cette BD. Ni l’une ni l’autre n’a raison ou tort, la vie les a amenées là, et maintenant, il faut avancer. Isabelle Sivan se garde bien de juger ces deux personnages, elle nous les présente dans tout ce qu’elles ont d’ordinaire, dans leur vie de tous les jours, avec leurs amis mais on notera sans amour. Car aucune des deux femmes n’a de petit ami. Est-ce cette situation bizarre qui a empêché l’amour de se poser ? Ou autre chose ? Là encore, nous n’aurons pas la réponse.

Isabelle Sivan et Bruno Duhamel / Grand Angle

Le dessin de Bruno Duhamel joue sur des couleurs claires et un encrage léger. Il fallait contraster avec la composition et la mise en scène « bloquée » par l’approche symétrique qu’imposait l’histoire. En effet, comme le montre la couverture, nombre de planches jouent sur ce que fait chacune des sœurs dans sa partie de la maison, en mettant en symétrie les deux côtés du mur. Le récit prend aussi son temps : sortir, traverser le jardin, ouvrir la grille, voir comment chacune procède, peut nécessiter plusieurs cases à la même construction rigoureuse pour que le lecteur compare intérieurement ces deux modes de vie, dans leur similitude et leur opposition. De grandes cases permettent de laisser de l’espace aux personnages, pourtant enfermé dans ce quotidien et cette situation.

Et au-delà ce cette relation, le récit pointe discrètement un autre problème : l’avancée des promoteurs immobiliers qui veulent faire de ces anciennes rues aux charmants pavillons des lotissements modernes ou plus de gens pourront tenir. Le dessin aussi le rend discrètement. Quand on recule par rapport à la maison, on découvre que derrière cette rue de petites maisons, se dressent des buildings sans âme, ni fenêtres. Ainsi nos souvenirs, ou plutôt les lieux de nos souvenirs, semblent voués à disparaître. Dès lors, tout ce qu’il restera sera la mémoire et comment nous la transmettons.

L’opposition entre Lise et Camille bloque cette transmission. Chacune détient une pièce du puzzle sans voir le tout. Le recul du lecteur qui suit les deux femmes lui permet de saisir les deux mémoires, mais nous n’en aurons qu’une partie. Et le mystère de ces deux sœurs restera entier. Est-ce que l’un des messages de cette BD est qu’on ne peut jamais vraiment connaître quelqu’un ? Et encore moins nos proches ?

Deux soeurs est une BD au rythme doux, à la composition structurée par cette maison coupée en deux, qui nous offre un regard symétrique sur le quotidien de Lise et Camille. Une BD qui nous pousse à réfléchir sur le sens de nos vies.