Échecs – Victor L. Pinel - la chronique BD

Victor Pinel écrit et dessine ce récit choral où de multiples protagonistes de tous âges, telles des pièces d’échecs, se croisent parfois sans se voir sur le plateau de la vie. Ils se rencontrent, se perdent, se retrouvent, se blessent, s’aiment, s’ignorent. Ces moments de vie décrits avec sensibilité trouvent écho en nous et nous ramènent à l’éternel question des choix. Ceux que nous faisons peut-être à tort ou eux que nous avons sûrement tort de ne pas faire.

Résumé : {Échecs} commence avec un jeune homme, Amir, qui aperçoit quelque chose dans un tram. Il reste magnétisé mais le tramway repart avant qu’il ait leu le temps de réagir. Puis, dans une maison de retraite, Marion, la directrice, a une discussion houleuse avec une résidente qui fume le cigare en cachette ! S’ensuit des situations variées dans la ville, mettant en scène différent personnages. Ont-ils un lien entre eux, comme les pièces d’une partie d’échecs ? Ce lien pourrait changer leur vies ? S’en rendront-ils compte ?

Critique : Le récit présente des personnages qui sont liés d’une manière inattendue. La rencontre entre le jeune bénévole Amir et Madame Dubois, la retraitée fumeuse et joueuse d’échecs, est la clé de cette BD. Amir apprend les échecs pour tenter de percer le mur de froideur qu’a érigé Madame Dubois autour d’elle. Chaque pièce a ses capacités et finalement, les différents personnages de l’histoire sont rattachés à des tours, des pions, des reines... chacun avec sa force et ses faiblesses. Et c’est cette immense partie que nous allons suivre. Le récit se divise en chapitres, tous illustrés par des pièces d’échecs qui peuvent nous donner une idée de ce qui nous attend.

Victor Pinel vise juste avec cette galerie d’hommes et de femmes où nous nous retrouvons ou que nous avons connus. Il pourrait s’agir de nos voisins, de connaissances, de nous-mêmes. Humour, tendresse et tristesse se mêlent au fil des situations, parfois dans un même moment. La révélation finale ajoute encore une surprise ponctuant l’histoire. Certaines choses s’éclairent de manière inattendue mais nous laissons à la fin les protagonistes continuer leur parcours sur l’échiquier de la vie, parfois avec des réponses, parfois sans. Mais on se rend vite compte que tout passe par un mouvement, un pas, une décision dure à prendre, qui restent les seuls moyens d’avancer et de peut-être trouver le bonheur, parfois au prix de quelques larmes.

Victor L. Pinel / Grand Angle

Pour cette BD émouvante, Victor Pinel a rédigé le scénario et aussi dessiné les planches. Son trait semi-réaliste crée une galerie de visages que l’on n’oublie pas. Et bien que les protagonistes soient nombreux, nous ne sommes jamais perdus. Le trait fin correspond à la finesse du récit. Les émotions ressortent sur les visages. Les corps expriment parfois bien plus que les mots.

Les décors rendent cette histoire encore plus vraie. Cette ville où tous évoluent s’incarne sous nos yeux, avec ses places, son tram, ses statues, ses bâtiments, ses maisons et fait aussi partie du récit, elle constitue le plateau de jeu.Les couleurs douces contribuent à renforcer les ambiances que suscitent les situations vécues par les uns et les autres. Les compositions variées savent nous immerger plus encore au cœur des vies de ces hommes et femmes que l’on croise.

Échecs met en scène une immense partie où chacun cherche le bonheur, se trompe, repart mais où tout repose sur la décision à prendre, le mouvement de la pièce sur l’échiquier, le refus de l’inertie. Comme disait la chanson de Véronique Sanson, celui qui n’essaye pas ne se trompe qu’une seule fois.