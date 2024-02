Endogirls – Nathalie André, Violette Suquet - la chronique BD

Résumé : {Endogirls} commence avec Rose Colin, une femme devant son ordinateur, qui décide d’écrire un livre sur l’endométriose. Elle contacte son éditeur qui semble assez distant avec ce sujet. Rose lance un appel à témoignage. Quelques réponses, puis le compteur s’emballe. De nombreuses femmes veulent témoigner de leur souffrance et de cette maladie peu connue et surtout peu reconnue...

Critique : Ces témoignages ne sont pas juste ceux de femmes venues raconter leur souffrance. Chacun aborde aussi la place et l’acceptation (ou plutôt la non-acceptation) de la maladie selon un axe de notre société : le monde du travail, l’école, le sport, la maternité, l’alimentation, la sexualité, les médecins et d’autres encore. Cela permet de comprendre les douleurs que la maladie engendre et leur impact sur notre quotidien.

Pour vous donner une idée, il faut en moyenne sept ans pour que l’endométriose soit identifiée et diagnostiquée pour une patiente. Sept ans ! C’est une moyenne, il y a des femmes chez qui cela va plus vite et d’autres chez qui cela prend plus longtemps. Ce chiffre reflète, quelque part, le rapport de notre société avec cette maladie. Enseignée depuis peu dans le cursus médical, certains médecins ne la connaissent pas, voire pire encore, n’y croient pas.

Mais de quoi parle-t-on ? C’est le premier point qu’aborde ce livre, mélange de BD et de textes : qu’est-ce que l’endométriose ? Il s’agit d’une maladie gynécologique inflammatoire chronique. Elle se manifeste de différentes manières mais très souvent engendre des douleurs plus ou moins fortes. Au mieux, vous pouvez tenir votre quotidien, au pire, vous ne pouvez rien faire de la journée. Les douleurs peuvent être plus fortes en période de règles, mais cela ne veut pas dire qu’elles n’existent pas hors de cette période. Et pour l’instant, cette maladie est incurable.

Mais tout cela vous est bien mieux expliqué dans ce recueil. Entre chaque témoignage dessiné, des entretiens et des articles permettent de mieux comprendre les effets de cette maladie, comment on peut diminuer les douleurs, le regards de notre société sur l’endométriose…

Un livre qu’il faut prendre le temps de lire, car il déborde d’informations.

Nathalie André et Violette Suquet / Le Courrier du livre GRaphic

Violette Suquet s’occupe des dessins, les illustrations qui ornent les textes et surtout les témoignages mis en BD. Elle donne vie pour nous à Manon, Lisa, Laura, Djihène, Élisabeth, Cornélia, Margaux, Éloïse, Kelly et Diane. Leurs douleurs, omniprésentes dans leur vie, sont marquées dans la BD avec une aura rouge sang qui les entoure à chaque crise, parfois tout le temps. Cette astuce graphique rend compte de la douleur sans en rajouter. Mais ces témoignages marquent aussi le courage de ces femmes qui se battent contre la maladie pour vivre normalement.

Avec sa bibliographie conséquente, si vous souhaitez mieux comprendre l’endométriose, cette BD est faite pour vous. Si vous connaissez quelqu’un qui en souffre, vous pouvez lui offrir, car ces témoignages sont autant d’approches de la maladie qui permettent de faire un point sur la situation actuelle des connaissances et parle aussi des associations spécialisées dans ce domaine, comme EndoFrance, EndoMind et Info-endométriose.

Endogirls est une enquête sur l’endométriose, qui mélange textes et dessins. Un ouvrage important pour ne pas passer à côté de cette maladie que trop de gens méconnaissent encore.