Et Tilly qui croyait que… - Eva Staaf et Emma Adbâge - chronique du livre jeunesse

Résumé : Avec son copain Martin, la jeune Tilly, qui se pose des questions sur les manières de vivre de chacun, découvre et explore les différents foyers de ses amis, pour appréhender la richesse du monde.

Critique : Et Tilly qui croyait que… est un très beau livre, qui amuse et fait réfléchir en même temps. Il soulève une question essentielle, fondatrice, presque initiatique, que nous nous sommes tous posée étant enfant : comment vivent les autres ? Alors que nous restons longtemps enfermés dans le cocon familial, qui constitue dès lors le principal modèle d’organisation sociale de l’intime et du quotidien, la découverte de nouvelles manières d’appréhender la vie, lorsque nous sommes invités chez des amis, provoque un petit bouleversement de nos certitudes. Finalement, ce que nous pensions être des principes incontestables se trouvent ébranlés. L’évidence est remise en cause, mais pas son bien-fondé, ni celui de l’autre. Simplement, nous découvrons qu’il y a d’autres manière d’exister, de prendre le goûter, de disposer un appartement, de s’adresser à ses parents etc, et que ces habitudes ont participé à définir l’ami qui nous y introduit, et ce changement de paradigme peut bien entendu se généraliser à la vie en communauté. Ce livre raconte ainsi, avec une curiosité pleine de bienveillance, la découverte de l’autre et témoigne d’une belle ouverture vers l’inconnu.

Emma AdBåge - Versant Sud

Le ton de l’écriture est doux, et nous plonge avec délice dans les différents intérieurs des amis de Tilly. La petite fille a une envie folle de découvrir les habitudes de ses amis, et cet enthousiasme est communicatif. Le dessin, simple et précis, participe pleinement à installer une ambiance agréable et chaleureuse. Il conduit très bien le récit, sait suffisamment s’effacer pour rendre l’image très lisible et, en même temps, accompagne les compositions de subtilités plastiques qui le parent d’une atmosphère soignée, délicate et immersive. L’esthétique du livre élimine d’emblée les préjugés que l’on pourrait avoir : l’illustratrice représente les espaces avec une même générosité qui confine à la sympathie. Ainsi, la morale sous-jacente du bien-vivre ensemble, avec nos différences, s’énonce aussi graphiquement à travers une absence de discrimination stylistique dans les intérieurs représentés.

Et Tilly qui croyait que… est une très belle histoire qui raconte très simplement et avec beaucoup de tendresse des choses essentielles.

