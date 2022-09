Le bel Alex - Julia Reynaud - la chronique BD

Résumé : Noah est un garçon un peu complexé, dans une société qui met en avant l’image des hommes et met à mal leur confiance. Alors quand il rencontre Alex, une femme sexy et sûre d’elle, il sent que tout peut basculer...

Critique : Marivaux avait farouchement utilisé et maîtrisé le procédé de l’inversion des rôles à l’époque des Lumières, mais il n’avait pas été jusqu’à imaginer un monde totalement inversé entre les sexes. Le film Je ne suis pas un garçon facile, avec le ton de la comédie qui dérange, avait esquissé avec de belles idées ce que pourrait être un monde dominé par la gente féminine, mais il subsistait cet effet miroir qui empêchait d’y croire et le comique lui continuait de surgir. Dans Le Bel Alex, rien n’est dit, tout est suggéré par petites touches pour que l’on comprenne qui a le beau rôle et qui subit, qui n’a pas de pression et qui reçoit les injonctions. Le coup des publicités inhérentes au corps, la beauté et le poids spécialement dirigés vers les hommes est un simple aperçu de ce que peuvent recevoir uniquement les usagers féminins de notre Internet, véritable algorithme qui dicte les standards de beauté. Les remarques douloureuses venant de l’autre, les comparaisons, les vexations, les privations... Tout s’enchaîne avec précision, deux jeunes se créant une histoire plutôt toxique, sur fond de réseaux sociaux et d’influence qui le rend très contemporain.

© Casterman / Reynaud

Le fond est donc assumé et profond, mais la forme n’est pas en reste. Les planches s’ enchaînent avec quelques effets, le flou pour une soirée arrosée, les messages privés en premier plan, une double page très West Side Story (ou Les Aristochats selon les références), mais là n’est pas la grande originalité. Le choix des couleurs pour les humeurs ou le temps qui passe, ou encore ces lignes très courbées pour soigner les corps et déchirer les cœurs, c’est plutôt là que l’on sent battre le coeur de l’album, qui ne dérape jamais alors que le héros s’écarte, mais tout est si familier pour le féminin de notre réalité que rien ne semble faux ou exagéré, et le dessin y est pour beaucoup.

© Casterman / Reynaud

Miroir qui renvoie une réalité où règne le féminin mais ne déformant rien de la nôtre, Le Bel Alex est un album fascinant et impeccable de vérité, et à mettre dans toutes les mains.