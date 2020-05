Europe Shine A light : le grand show qui remplace l’Eurovision

"Belgium, ten points. France, one point". Pas de litanies cette année. Le concours de l’Eurovision, annulé pour cause de Covid-19, est remplacé par un grand show confiné, où les compétiteurs et compétitrices pousseront la chansonnette.

News : Le concours de l’Eurovision a été annulé en raison de la pandémie du Covid-19. C’est une première depuis 65 ans. L’événement est remplacé ce soir par un grand show nommé Eurovision : Europe Shine a Light. On y entendra les quarante-et-une chansons qui devaient concourir, sans l’interminable décompte des points, après audition des jurés de chaque pays. Le représentant de la France, Tom Leeb, le fils de Michel, roucoulera sa ballade Mon alliée (The Best In Me), dont le refrain n’a pas plu au ministre de la Culture.

Les autres artistes sélectionnés, comme notre chanteur hexagonal, vocaliseront depuis leur lieu de confinement. Ils se rassembleront pour interpréter "Love Shine a Light" ("Amour, fais briller une lumière"), le morceau qui avait permis au groupe anglais Katrina and the Waves de remporter l’Eurovision 1987. D’anciens gagnants sont également annoncés, qui interpréteront des classiques de cette compétition "d’une manière totalement originale", annonce France 2. Le tout se tiendra en direct des Pays-Bas, avec les animateurs initialement prévus, et sera commenté par Stéphane Bern.

Sinon, Tom Leeb aimerait bien à nouveau représenter la France en 2021 : cette requête est envisageable, puisque les organisateurs du programme ont indiqué, après l’annulation du concours, que les compétiteurs de la promo 2020 pourraient à nouveau tenter leur chance en 2021. On s’en réjouit déjà.