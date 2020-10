Festival des Lisztzomanias « Beethoven et Liszt, Père et Fils »

News : Le festival des Lisztomanias maintient sa programmation (à l’exception des cafés concerts) pour la 19ème édition de Châteauroux, et c’est une excellente nouvelle !

Le festival célèbre cette année les 250 ans de la naissance de Beethoven — en partenariat avec France Musique. Nicholas Angelich, François Dumont et l’Orchestre Pasdeloup, le Duo Jatekok, Félicien Brut et le Quatuor Hermès, Aline Piboule, Pascal Amoyel, Nicolas Stavy, Marc Coppey, Nicolas Dautricourt… font partie des artistes programmés.

Sont également annoncés l’Académie Liszt de jeunes solistes, dirigée par Bruno Rigutto, l’Académie Liszt d’improvisation dirigée par Karol Beffa, deux conférences et un atelier pour enfants.

Les événements se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire, distanciation sociale, désinfection des lieux d’accueil du public, etc.

« La crise du Covid 19 démontre à quel point est intense notre soif d’art et de beauté, mais aussi de solidarité et de lien social — rappelons que Liszt montra l’exemple lors des épidémies de choléra de 1832 et 1838, en jouant à l’attention des victimes. Elle a stimulé notre volonté de diffuser la portée du message lisztien, en particulier dans la perspective du 20e anniversaire du festival en 2021. » déclare le flamboyant directeur artistique Jean-Yves Clément.

Se maintiennent également les Lisztomanias Humanitaire, versant philanthropique du festival qui s’ouvriront en prélude au festival, mercredi 14 octobre, avec "Les Dialogues d’Oksyrian", soirée autour du pianiste Nima Sarkechik et du Trio Chakam, en collaboration avec les services culturels et sociaux de la Ville de Châteauroux et le PRIJ de Déols (Collectif des 100 Voix). Les Lisztomanias Humanitaire se poursuivront toute la semaine, à travers une programmation off.

Créées en 2002 au pays de George Sand, selon les vœux de Liszt et Sand eux-mêmes, les Lisztomanias représentent une manière unique de mettre la culture en vie, pour tous les publics, autour d’une personnalité romantique majeure de l’histoire européenne dont le message, plus actuel que jamais, célèbre avant tout l’humanité dans toutes ses composantes, au-delà des frontières sociales et culturelles.

Programme :

Mercredi 14 octobre

17h : Ouverture des Lisztomanias Humanitaire avec Les Dialogues d’Oksyrian.

Soirée musicale autour de Nima Sarkechik, piano et du Trio Chakâm (Sogol Mirzaei, târ / Christine Zayed, qanun / Marie-Suzanne, viole de gambe), précédée de deux conférences sur les musiques du monde arabe.

Jeudi 15 octobre

20h30 : Concert - Franz et Ludwig - François Dumont, piano / Orchestre Pasdeloup

(Beethoven, 3ème et 5ème Concertos - Liszt, Angelus)

Vendredi 16 octobre

9h30 : Académie d’interprétation dirigée par Bruno Rigutto

15h : Conférence - « Le nom de Beethoven est sacré en art » - Nicolas Dufetel

18h : Café-concert - Jeunes solistes ANNULE

20h30 : Concert - L’Hymne à la joie transcrit par Liszt ! - Duo Jatekok, à deux pianos

(Beethoven/Liszt, 9ème Symphonie)

Samedi 17 octobre

9h30 : Académie d’interprétation dirigée par Bruno Rigutto

17h : Impromptu - Récital Chaun Choo, piano (1er Prix du Concours international d’Istanbul)

18h : Café-concert - Jeunes solistes ANNULE

20h30 : Spectacle - « Looking for Beethoven » - Pascal Amoyel, piano

Dimanche 18 octobre

9h30 : Académie d’interprétation dirigée par Bruno Rigutto

14h30 : Conférence - « Beethoven et Liszt, deux frères face à l’infini... » - Philippe André

17h : Impromptu - « Liszt et Greif », Hommage à Olivier Greif (1950-2000) - Aline Piboule, piano (Greif, Liszt)

20h30 : Concert - « Neuf », Hommage à Beethoven - Félicien Brut, accordéon / Quatuor

Hermès / Édouard Macarez, contrebasse

Lundi 19 octobre

9h30 : Académie d’improvisation dirigée par Karol Beffa

14h : Ciné-concert – L’Ange de la rue, de Frank Borzage (1928) - Karol Beffa

17h : Impromptu - Franz et Ludwig - Nicolas Stavy, piano (Beethoven, Liszt)

18h : Café-concert - Jeunes solistes ANNULE

20h30 : Récital - Franz et Ludwig - Nicholas Angelich, piano (Beethoven, Liszt)

Mardi 20 octobre

9h30 : Académie d’interprétation dirigée par Bruno Rigutto

13h30 : Atelier pour enfants

17h : Impromptu - Elisa Bella-Köhn, piano / Emmanuel Tjeknavorian, violon

(Beethoven, Liszt)

18h : Café-concert - Jeunes solistes ANNULE

20h30 : Concert - L’héroïsme romantique - Bruno Rigutto, piano / Nicolas Dautricourt, violon / Marc Coppey, violoncelle (Beethoven, Liszt, Tchaikowsky)

Mercredi 21 octobre

10h : Concert jeunes solistes

Maxime Alberti, Tsuba Tatsuno, Gaspard Thomas