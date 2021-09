Festival du cinéma allemand - Cinéma L’Arlequin du 29 septembre au 3 octobre 2021

Le 26e Festival du cinéma allemand ouvre ses portes du 29 septembre au 3 octobre 2021, au cinéma L’Arlequin à Paris. C’est l’occasion d’avoir un panorama de la production cinéma outre-Rhin, avec des longs et courts métrages, des fictions et documentaires.

News : De la projection du Prince de Lisa Bierwirth, à celle de Next door de Daniel Brühl, le Festival du cinéma allemand, qui se veut ouvert et éclectique, battra son plein. Il sera l’occasion de découvrir une vingtaine de longs-métrages, certains en présence de leur metteur en scène, comme Cocon, de Leonie Krippendorff, ou encore Fabian, de Dominik Graf. On relèvera aisément une prédominance de la comédie dramatique, qui laisse un peu de place à de la pure comédie (Freak City, Andreas Kannengießer), ou à de la comédie romantique (Nö, Dietrich Brüggemann).

Des particularités sont à noter, comme les séances réservées uniquement aux scolaires. On saluera cette initiative, qui ravira plus d’une classe de langue ayant l’occasion de découvrir Freak City. La mise en avant de courts-métrages ravira ceux qui s’intéressent aux talents d’aujourd’hui et de demain. Plus précisément, le Festival mettra à l’honneur onze courts-métrages, sortis tout droit d’une sélection des meilleurs courts des écoles allemandes de cinéma – Next Gene-ration – et des lauréats des meilleurs courts de moins de cinq minutes – Short Tiger Award -.

Le Festival est en coopération avec le Goethe-Institut, qui présente dans le cadre du Festival l’œuvre de Dominik Graf, avec trois de ses films projetés, ce qui permet d’effectuer un cycle pertinent. Au rayon des séances spéciales, on retrouvera une série, avec la projection d’Algiers Confidential (Abdel Raouf Dafri, Oliver Bottini, 2020), un thriller politique de 2x45 minutes, qui élargit l’horizon du Festival dans la forme.

Finalement, le Prix du Public sera décerné à l’œuvre vainqueur des suffrages, même si la compétition ne semble être ni le maître mot, ni l’esprit de l’événement.