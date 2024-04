Festival Le Livre à Metz 2024 : gare aux apparences

La 37e édition du festival Le Livre à Metz - Littérature et Journalisme accueillera cette année 180 auteurs romanciers, romancières, journalistes, auteurs, autrices de bande dessinée et illustrateurs, illustratrices pour la jeunesse pour un grand week-end de rencontres et de découvertes.

La thématique de l’édition 2024 portera sur le thème des apparences. Une thématique qui s’articulera autour du langage et de la vérité et qui sera questionnée à travers le prisme de la littérature et du journalisme. "Une programmation qui invite à discerner la duplicité et l’ambivalence des discours, à comprendre l’art de manipuler les mots et le langage. Dans le flot d’information que nous absorbons chaque jour, comment tenter de décrypter le vrai du faux ?"

Les trois invités d’honneur :

• Le journaliste et auteur Eric Fottorino

• L’illustrateur Frédéric Pillot

• Le dessinateur Franck Pé

Parmi les nombreux invités-ees bien présents, malgré la thématique des apparences, on pourra rencontrer :

Valérie Zénatti, Boualem Sansal, André Markowicz, Karim Miské, Sylvain Prudhomme, David Le Bailly, Ryoko Sekiguchi, Anne Percin, Hervé Brusini, Grégoire Solotareff, Angélique Villeneuve, Brecht Evens, Anni Kyotömäki, Sonia Kronlund, François Ernenwein, Jean-Christophe Chauzy, Frank Courtès, Marwan Mohammed, Naëlle Charles, Tania De Montaigne, Eric Bonnargent, Olivier Weber, David Le Bailly, Salim Zerrouki, Léna Ghar, Arthur Dreyfus, Valentine Goby, Patricia Allémonière...

Quelques temps forts de la programmation 2024 :

• Soirée d’ouverture avec Eric Fottorino, invité d’honneur, autour de son roman "Mon enfant, ma sœur" (Gallimard, 2023)

• Grand Entretien avec Boualem Sansal

• Discussion autour du complotisme avec Rudy Reichstadt et Christophe Deloire

• Discussion autour du roman noir avec Sophie Loubière et Karim Miské

• Rencontre avec Tania de Montaigne et Manu Causse autour de la thématique "inventer ou contourner le langage"

• Expositions jeunesse et BD et rencontres autour de Franck Pé et Frédéric Pillot

Quatre prix littéraires sont remis durant le festival :

• La 4e édition du prix littéraire Frontières, organisé par l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région revient à Sylvain Prudhomme pour L’enfant dans le taxi (Éditions de Minuit)

• Le prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange (littérature générale), parrainé par le Département de la Moselle, récompense David le Bailly pour Hôtel de la folie (Éditions du Seuil)

• Le prix Graoully parrainé par Batigère Grand Est décerné par un jury de 19 enfants à Marie Caudry pour Ah ! les voyages (Thierry Magnier Editions)

• Le prix Marianne, décerné par la Chambre des notaires de la Moselle. (le prix sera dévoilé lors du festival).

Grande nouveauté également cette année ; la naissance d’un premier festival de micro-édition et de fanzinat, : Le zine à Metz, un événement qui s’inscrit dans la programmation du Livre à Metz et qui se déroulera du 19 au 21 avril à La dame Jeanne, 24 place du Quarteau.