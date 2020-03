Canine - Yórgos Lánthimos - critique

Résumé : Le père, la mère et leurs trois enfants vivent dans les faubourgs d’une ville. Leur maison est bordée d’une haute clôture ; les enfants ne l’ont jamais franchie. Leur éducation, leurs loisirs, leurs amusements, leur ennui, leur entraînement physique se conforment au modèle imposé par les parents, en l’absence de toute empreinte du monde extérieur. Les enfants pensent que les avions qui volent au-dessus de la maison sont des jouets et les zombies, des petites fleurs jaunes. Une seule personne a le droit de s’introduire chez eux : Christina, qui travaille comme agent de sécurité dans l’usine du père. C’est pour satisfaire les pulsions sexuelles du fils que le père la fait venir. Dans la famille, tout le monde l’adore, l’aînée des filles surtout. Un jour, Christina lui offre un serre-tête qui scintille, s’attendant à recevoir quelque chose en retour...

Critique : Le jury d’« Un Certain Regard » 2019 a été courageux d’avoir distingué cette œuvre sulfureuse jubilatoire mais non consensuelle, si peu représentative du film « de festival ». D’aucuns ont reproché au cinéaste de se complaire dans une esthétique précieuse, pastiche du Pasolini de Théorème et plagiat inavoué des univers de Haneke, Buñuel ou Ulrich Seidl. Parions que l’originalité de Canine en a en fait déconcerté plus d’un, le cinéaste n’hésitant pas à se nourrir de ces références pour proposer cet objet filmique non identifié.

Copyright MK2 distribution

Si l’employée qui séduit tous les enfants de la maisonnée s’apparente à l’ange/démon Terence Stamp, si les figures parentales s’avèrent plus effrayantes que Fernando Rey dans Viridiana ou Annie Girardot dans La Pianiste, si certains passages cauchemardesques (le massacre du chat, l’automutilation dentaire) semblent hésiter entre la réalité et le fantasme (à l’instar des songeries de Belle de jour), le style de Yórgos Lánthimos est bien présent, par ce mélange d’humour pince-sans-rire, de sobriété dans la provocation et d’ellipse narrative.

Copyright MK2 distribution

Le rapprochement avec Seidl est plus intéressant, la sexualité sans érotisme des personnages de Canine rejoignant les mondes glauques de Dog Days et Import/Export. On appréciera le parallèle symbolique entre les dépendances familiales et l’aliénation des systèmes totalitaires, ainsi qu’un dénouement ouvert sujet à multiples interprétations. Canine montre en outre le retour en première ligne d’un cinéma grec dont on entendait peu parler, hormis les films du vétéran Theo Angelopoulos.