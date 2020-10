France-Portugal : UEFA Nations League

News : Le Portugal et la France auraient dû se croiser à l’Euro 2020. On sait ce qu’il en a été. A défaut d’une compétition glorieuse, on se contentera de la Nations League, avec un match de prestige, où les hommes de Deschamps se souviendront très certainement, pour ceux qui ont participé à la finale de l’Euro 2016, d’un certain but marqué en prolongations, synonyme de défaite cruelle. En face, les coéquipiers de Ronaldo (qui a annoncé sa retraite après le Mondial de 2022) seront certainement motivés pour battre le champion du monde en titre. La partie se déroulera dans un Stade de France qui sonnera toujours aussi creux. Pas la meilleure ambiance pour effacer des mémoires le match perdu il y a quatre ans. Mais de toute façon, comme le dit le sélectionneur français toujours philosophe : "On ne pourra rien y changer. On n’a pas à se remémorer". Bon, alors on oublie et on remet les compteurs à zéro.