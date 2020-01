God save Kolkata – La chronique BD

Résumé : God save Kolkata nous entraîne au cœur des Indes Britanniques, en l’année 1876, en plein mois de décembre. Nous suivons le jeune William Stuart, apprenti médecin envoyé par son père pour s’occuper de l’entreprise familiale. William va tomber sur une intrigue mystérieuse, dans un pays qu’il ne connaît pas. Saura-t-il démêler le vrai du faux alors que les officiers Anglais tombent comme des mouches autour de lui ?

God save Kolkata est un thriller historique. William Stuart, le héros malgré lui de ce récit, nous entraîne autant dans l’histoire que dans la culture indienne. Il va croiser dans ce pays inconnu une galerie de personnages étranges, attachants ou dangereux... Pourra-t-il trouver qui est responsable de la mort d’officiers de l’ancienne compagnie des Indes ? Les assassinats vont s’enchaîner sans motif apparent. L’horloge tourne et William, qui a soif de justice, ne peut avancer assez vite dans cette contrée qui lui est étrangère. Si les personnages se révèlent, selon nous, parfois archétypaux, comme le médecin justicier, le vieux militaire, il y a quelques belles surprises.

Si vous pourrez deviner assez aisément qui est le coupable, le dénouement de l’histoire reste assez surprenant. On se demande si elle n’appelle pas une suite car plusieurs points restent en suspens. Mais étant défini comme un one shot, certains éléments s’avèrent assez curieusement traités, comme des pistes lancées qui ne seront pas exploitées.

Certains personnages sont attachants comme le cousin de William, jeune journaliste aventureux.

Quant aux surprises, elles apparaissent dans le dessin.

Juliette Suiveng, Lorenzo / Editions H2T

Une histoire en noir et blanc, avec de nombreuses utilisations du gris. Les traits des personnages se révèlent assez déstabilisants au départ, leur démarche un peu raide, leur visage légèrement stylisés... mais on s’habitue vite. Les décors, réalistes, puis parfois esquissés brutalement, en total contraste avec les personnages, et d’autres fois encore réalisés d’après des retouches de photographies forment une œuvre quasi expérimentale mais apportent une dynamique et éveillent notre curiosité. Ce qui nous garde dans le récit.

La mise en scène et la composition du début de l’histoire peuvent être, à nos yeux, assez déroutante. Nous avons eu du mal à nous retrouver dans la soirée de début, où William apparaît. Cette confusion vient peut-être de la mise en scène, il est plus difficile de se retrouver dans les personnages et les lieux, à cause des changements rapides d’axe.

Si la composition des pages devient plus prenante au fil de la lecture, parfois, les poses ou la composition auraient pu, à notre avis, être plus dynamiques, plus lisibles. Mais cette curieuse investigation et cette immersion dans ces Indes auréolées de fantastique restent prenantes.

God save Kolkata est un one shot curieux, à l’intrigue intéressante mais comportant quelques points faibles par son classicisme, avec un graphisme au travail original sur les décors mais comportant quelques faiblesses dans certaines de ses compositions. Nous encourageons donc les deux auteurs à continuer à avancer et s’améliorer en attendant de découvrir, avec impatience, leur prochaine BD.