Homophonie - Serge Bloch, Karine Naccache - chronique

Résumé : Ces mots qui ont les mêmes sons mais pas les mêmes écritures, et surtout pas le même sens, ce sont les homophones. Qu’ils soient doubles comme « voix » et « voie », ou triples avec « fois », « foie » et « foi », on peut désormais les voir, les comprendre avec de belles rimes et de magnifiques illustrations pour mieux appréhender ces difficultés.

La leçon d’orthographe qui concerne les homonymes est toujours un passage piège. Il suffit de se souvenir, pour certains on pourrait parler de traumatisme, des dictées, pour savoir que la différence d’écriture de mots s’entendant de la même façon n’est pas une chose aisée. Karine Naccache a choisi de remédier à ce problème en l’attaquant à la racine, c’est-à-dire sa sonorité. En les malaxant, en les percutant, en les intégrant à une quantité d’expressions, idiomatiques récents ou proverbes anciens, l’autrice a fabriqué des poèmes, à les ciseler, à la polir, parce que l’on sent que chacun des homophones a eu droit à un traitement de faveur, toujours dans une optique plutôt comique, afin de ne pas trop prendre au sérieux ces pièges de l’orthographe. Et pourtant, à lire ces lignes créatives et ludiques, on retient, on s’accroche et on pige bien, voire très bien.

Serge Bloch, Karine Naccache / La joie de lire

Pour bien saisir ces nuances, un élément vient égayer encore davantage ce foisonnement humoristique et, il faut le dire, poétique. Les illustrations de Serge Bloch, qui avait déjà envouté la Bible, s’inscrit dans la lignée des peintres qui œuvraient en partenariat avec les poètes, que ce soit Picasso avec Reverdy, mais surtout l’influence de Miró sur les Bagatelles végétales de Leiris. Quelques couleurs qui viennent s’ajouter à celles de certains fonds de page, quelques formes, où l’on devine plus que l’on reconnait, et l’artiste fait vivre les homophones, les entrelace et les confond. Difficile de dire d’ailleurs, de la poésie ou de l’illustration, laquelle est au service de l’autre, tant les deux s’accordent en harmonie et en simplicité.

Serge Bloch, Karine Naccache / La joie de lire

Recueil simple et beau, il n’est pas seulement un jeu de mots et de formes artistiquement mises en valeur, mais bien un moyen efficace et original de réviser, d’apprendre les différents homophones de la belle (mais pas simple) langue française.