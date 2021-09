Au festival du cinéma américain de Deauville qui vient de se terminer, l’actrice India Hair faisait partie du jury de la Révélation présidé par Clémence Poésy. Au tout début du festival et entre deux séances, en toute simplicité et avec beaucoup de gentillesse, elle a accepté de donner cette interview pour notre site.

Présentation : India Hair tourne depuis une bonne dizaine d’années. Elle a été découverte par le grand public grâce à sa nomination aux Césars 2013 pour Camille redouble de Noémie Lvosky. Souvent remarquable dans de seconds rôles, elle a été revue notamment dans Rester vertical, Petit paysan ou encore Poissonsexe.

Interview d’India Hair le 5 septembre 2021

AVoir-ALire : Pouvez nous parler de votre parcours ?

India Hair : J’ai fait un parcours scolaire classique à Saumur où au collège j’ai commencé à faire du théâtre et j’ai ensuite obtenu un bac avec cette option. Ensuite, j’ai suivi les cours du Conservatoire de Nantes, puis de celui de Paris. Ayant intégré une agence, c’était en 2010, j’ai été sollicitée pour un premier film qui était Avant l’aube de Raphaël Jacoulot. Pour ma toute première scène, j’ai été directement confrontée à Jean-Pierre Bacri. C’était très intimidant, d’autant plus que lui aussi était timide. Mais en fait, ça s’est très bien passé parce que mon personnage devait être intimidée !

J’ai pu ensuite faire beaucoup de rencontres et j’ai aussi eu la chance d’être nommée pour le César du meilleur jeune espoir féminin en 2013, ce qui m’a ouvert encore plus de portes.

AVoir-ALire : Comment vous décidez vous pour un rôle ?

India Hair : Je lis beaucoup de scénarios, j’adore ça ! Je m’attache toujours plus à l’histoire qu’au rôle qu’on me propose pour me décider. C’est aussi la sincérité que je perçois chez le cinéaste qui peut me convaincre. Ce qui ne m’empêche pas de me tromper parfois, quand le résultat est loin de ce que j’avais imaginé. J’ai besoin de faire des films auxquels je crois. Je tourne peut-être moins que je ne pourrais, mais je préfère collaborer à des projets dont je puisse être fière, et qui sont importants pour leurs auteurs. De fait, je ne suis pas obsédée par les premiers rôles, bien que je ne les refuse pas pour autant ! J’aime beaucoup les rôles courts, bien que ce soit aussi terrifiant, où l’on doit tout de suite rentrer dans son personnage et le faire exister en quelques minutes.

AVoir-ALire : Dans quoi vous verra t’on prochainement et quels sont vos projets : cinéma, télévision ou théâtre ?

India Hair : Cet été, j’ai tourné le très beau film de Blandine Lenoir Annie Colère qui raconte le parcours d’une femme (Laure Calamy) qui milite pour le droit à l’avortement dans les années 1970.

J’ai aussi tourné une mini-série belge pour Arte : Des gens biens.

Toujours pour Arte, j’ai joué dans une autre mini-série, Les hautes herbes de Jérôme Bonnell : c’était très sympathique et j’y interprète une garde-champêtre !

Pour la suite, je dois participer au prochain Benoît Delépine/Gustave Kerven. Je connais déjà Gustave Kerven pour l’avoir eu comme partenaire en 2020 dans Poissonsexe d’Olivier Babinet. Je dois aussi rejoindre le casting du nouveau film d’Alex Lutz.

Ayant des enfants en bas âge, j’avais interrompu mon activité théâtrale, que j’adore pourtant. Mais je compte bien y retourner prochainement, avec Alain François avec qui j’ai déjà travaillé. L’intérêt supplémentaire est que le comédien participe plus à la création.

AVoir-ALire : Comment s’est décidée votre participation au jury de la Révélation ?

India Hair : On est venu me solliciter. Je connais très bien Clémence Poésy, la présidente du jury, qui est ma marraine de cinéma et avec qui j’ai tourné dans le court-métrage qu’elle a réalisé en 2019, Le coup des larmes.

AVoir-ALire : Comment fonctionne le jury ?

India Hair : Bruno Barde, le directeur du festival, nous a conseillés de ne pas nous renseigner sur les films en compétition et "d’oublier" ceux que nous aurions pu déjà voir des mêmes réalisateurs. C’est ce que je fais, on se sent d’un abord plus neutre et c’est très plaisant comme ça.

AVoir-ALire : Comment travaillez vous collectivement ?

India Hair : Pour l’instant, cela reste informel, on discute librement entre nous entre les séances ou pendant les repas. Il est prévu que l’on fasse un point à mi parcours, et il y aura, bien entendu, une rencontre formelle pour faire notre choix.

AVoir-ALire : Vous vous y retrouvez ?

India Hair : Totalement ! Notamment pour avoir retrouver le plaisir de voir de nouveau des films en salle et de le partager.