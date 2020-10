John Lennon aurait eu 80 ans aujourd’hui

News : L’ancien membre des Beatles, John Lennon, aurait eu quatre-vingt ans, ce 9 octobre 1980. Bientôt quarante ans après sa mort, le mythique auteur et compositeur du tube Imagine demeure une des figures incontournables de la musique contemporaine. Sa disparition tragique a transformé l’artiste en mythe et anéanti le très hypothétique rêve d’une reformation des quatre de Liverpool, dont l’ex Fab Four lui-même ne voulait pas, comme il l’asséna dans une longue interview donnée au jeune journaliste David Sheff, quelques semaines avant sa mort, le 8 décembre 1980.

Aujourd’hui, son célèbre comparse d’écriture et de composition Paul McCartney a publié, sur son compte Twitter, une photographie où il apparaît souriant aux côtés de Lennon. Les deux hommes se sont rencontrés en 1957, avant de participer, avec Ringo Starr et George Harrison, à l’une des plus formidables épopées de la musique contemporaine, à partir de 1962, date de la sortie de leur premier album, Please, Please Me, jusqu’à la séparation de la formation en avril 1970.

Malgré de multiples sollicitations et des sommes colossales offertes, malgré des rumeurs persistantes de comeback régulièrement alimentées par les médias, les Beatles ne se sont jamais retrouvés pour enregistrer. La mort de Lennon les a définitivement figés dans la légende.