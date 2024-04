Joseph Smith et les Mormons - Noah Van Sciver - la chronique BD

Résumé : Retour sur la vie de Joseph Smith, prophète de la religion mormone née aux États-Unis en 1832, de ses débuts comme voyant itinérant à sa fin comme criminel lynché par une foule du Missouri.

Critique : Noah Van Sciver a réussi l’improbable exploit de concilier ses racines de confession mormone (il précise d’ailleurs dans le dossier final que sa famille comprend un descendant direct des premiers Mormons) avec une entreprise de vérité assez nette, cherchant à faire revivre la vie d’un homme qui a bien existé et qui, comme Jésus et Mahomet en son temps, est le dernier d’une liste de prophète. Prophète pour les croyants, charlatan pour ceux qui ne croient pas ou plus. Dans cette biographie de Joseph Smith, l’auteur livre un regard qui oscille un tantinet avec l’hagiographie - le mysticisme de son protagoniste n’étant finalement pas discrédité - et avec pas mal de remise en questions, à la limite de la causticité. Certes, on est loin de l’épisode de South Park qui annihilait toute once de sérieux dans cette fabuleuse histoire du fondateur de l’Église rénovée. Les Saints des Derniers Jours ont en effet une origine plutôt digne d’une belle arnaque (mais quelle religion monothéiste ne l’est pas ?) et même en revivant chaque instant de cette création, on se met à sourire dubitativement en songeant à la naïveté de certains personnages. Toutefois, l’expression la foi soulevant des montagnes prend tout son sens quand on voit la persévérance, l’opiniâtreté et le goût de l’effort suscité par tant d’hommes et de femmes.

© Delcourt / Van Sciver

L’effort graphique est également sur ce même pied d’égalité concernant Joseph Smith. Il n’est pas assez clair, lumineux pour se présenter comme une biographie sanctifiée de cet homme, car les fermes y sont pauvres, la boue omniprésente dans des États qui n’ont pas encore de routes à proprement parler, les faces sont souvent béates ou candides, austères ou en colère. D’ailleurs, le pire, ce ne sont pas les violences, celles qui amenées par les fourches et les torches, mais c’est plutôt ces femmes, puis ces jeunes filles qui sont débauchées par le prophète, qui ira jusqu’à tenter la polygamie. Et pourtant, le dessin assez naïf lui aussi, qui ne décrédibilise jamais totalement, qui montre également certains gouverneurs ignares ou cupides, joue assez en faveur du personnage principal, finalement beau comparé à tant d’autres personnages qui vont défiler, alliés ou ennemis de cette religion.

© Delcourt / Van Sciver

Pavé extrêmement intéressant sur une vie qui mène à une croyance, sur un récit qui se fait prophétie, ce Joseph Smith et les Mormons se paye de luxe d’être fiable, neutre et véridique sur la dernière branche chrétienne, celle installé en Amérique.