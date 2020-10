Journaux troublés - Sebastien Perez, Marco Mazzoni - chronique BD

Résumé : Quelques lignes sur du papier, pour exprimer tout ce qui n’est pas, tout ce qui a été, tout ce qui pourrait être. Ou plutôt, comment exprimer ce qui est folie, délire, illusion ? Et si le dessin venait en aide à cette volonté ? En abordant treize maladies psychiatriques par un double biais, Sébastien Perez et Marco Mazzoni libèrent les méandres du cerveau humain.

Bizarrement, alors que le monde scientifique et médical ne cesse d’évoluer et de proposer des visions et traitements de plus en plus calibrés et spécifiques, le monde qui se juge "normal" n’a en tête qu’une seule maladie, appliquée à l’ensemble des malades : les schizophrènes. Un raccourci facile (si l’on juge la maladie faible, on dira "dépression"). Pourtant, les troubles de l’esprit sont légions, et en abordant treize d’entre eux, le duo a su mettre des bribes d’écriture et des illustrations inédites sur un tabou. Si Albert Londres avait exposé l’asile, Sébastien Perez et Marco Mazzoni ont voulu le faire entrer de plain-pied dans le monde de la culture grand public, à travers le vecteur de la bande dessinée. Il faut remercier les éditions Soleil et la sublime collection Métamorphose d’appuyer cette idée, qui pousse délicatement vers la poésie ces falaises escarpées et dangereuses de la conscience humaine.

Sebastien Perez, Marco Mazzoni / Soleil

Tableaux romantiques qui pourraient avoir été inspirés par, ou pour Baudelaire, le style de Mazzoni oscille entre Van Gogh et Bacon, le Beau s’imposant, crevant ou subissant l’Abject dans des pages aux formats hybrides. Il faut ainsi ne pas s’étonner de voir un caméléon parasité, ou des fleurs s’ouvrir lentement sur des cases qui s’agrandissent. Squelettes, chairs et nerfs ont curieusement les mêmes tons que les fleurs verveine et lavande, ajoutant aux textes déjà inquiétants, mettant un point d’orgue à construire une atmosphère dérangeante, insidieuse et parfois angoissante, et pourtant quasiment familière.

Sebastien Perez, Marco Mazzoni / Soleil

Si la maladie psychiatrique était à représenter, une charogne splendide ferait l’affaire pour Mazzoni, qui a illustré avec talent (et a été exposé à la galerie du Grand Palais) les dires de Perez, comme un journal sans nom ni but, mais pas sans intérêt.