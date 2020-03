Kenny Rogers est mort

News : C’est une grande star de la country américaine qui s’est éteinte le 20 mars 2020. Tout à la fois guitariste, bassiste, auteur-compositeur, interprète à la voix grave, Kenny Rogers a vendu plus de cent millions d’albums à travers le monde, plus d’un tiers d’entre eux provenant de son immense succès The Gambler, opus sorti en 1978, qui s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires.

Après avoir débuté dans un groupe de doo-wop dans les années 50, le chanteur enregistre son premier single en solo, That Crazy Feeling, en 1957. Le morceau lui vaudra une petite notoriété et un passage à la télévision nationale, dans l’émission American Bandstand. De 1960 à 1965, il fera partie de la formation de jazz The Bobby Doyle Three, où il officiera en tant que contrebassiste, instrument qu’il gardera dans sa formation suivante, New Christy Minstrels, qu’il rejoint en 1966, assurant le chant en plus. Mais c’est avec trois membres de ce dernier groupe qu’il connaîtra le succès à partir de 1967 : le Kenny Rogers and The First Edition alignera les tubes pop tels que Just Dropped In ou Something’s burning, dans une tonalité bien accordée à l’air du temps, Rogers ayant, en outre, adopté un look hippie.

Cependant, la country n’est jamais loin qui lui permettra de fidéliser un large public : un hit tel que Ruben James deviendra un classique du répertoire de l’interprète. Le groupe se sépare en 1976 et Rogers continuera de rencontrer le succès avec des chansons calibrées pour le grand public, certains diront sirupeuses, comme le morceau Lady, écrit par Lionel Richie, et sorti en 1980. Cinq ans plus tard, il rejoindra un immense collectif d’artistes américains pour le méga-succès We are the world, où son timbre chaud fait merveille. Son dernier album datait de 2013 : You Can’t Make Old Friends. Sur le morceau éponyme, une ballade fidèle à son ADN country, il partageait le chant avec Dolly Parton.