L’anthologie Imagex : à la (re)découverte d’un auteur météore

Les lecteurs les plus assidus de la revue (À Suivre) ou les bédéphiles amateurs d’albums d’occasion se souviennent peut-être de ces planches en noir et blanc ou en bichromie qui mettent en scène des gamins paumés dans un monde hostile, avec des narratifs en écriture cursive qui imitent (y compris dans leurs fautes d’orthographie) l’écriture enfantine. Mais l’œuvre d’Imagex est restée confidentielle, la faute à la carrière avortée d’un artiste pourtant pétri de talent et à des histoires qui n’ont pas trouvé leur public. Les deux albums, Mauvais rêve (Artefact, 1983) et Colonie de vacanse (Futuropolis, 1986) – l’orthographe fautive est volontaire – ont fini chez les soldeurs, où ils ont connu une deuxième vie grâce à la curiosité de bédéphiles attirés par un trait qui sort de l’ordinaire. C’est ainsi que Maël Rannou – aujourd’hui bibliothécaire, critique et essayiste sur la bande dessinée – a découvert Imagex à l’adolescence, en explorant la boutique d’un soldeur… Passionné par cette œuvre, Maël Rannou a republié certaines planches dans son fanzineGorgonzola et entrepris d’en faire une relecture critique. De la même manière, l’éditeur de The Hoochie Coochie Gautier Ducatez a découvert Imagex durant ses études à Angoulême. S’il n’a pas obtenu de véritable reconnaissance durant ses années d’activité, Imagex a cependant bien laissé une trace chez certains auteurs – le dessinateur et co-fondateur de l’Association Matt Konture se réclame de son influence, par exemple – et les spécialistes.

Couverture de Colonie de vacanse et de Mauvais rêve, les deux albums publiés d’imagex, dont les planches sont regroupées dans l’anthologie publiée par The Hoochie Coochie

Né en 1957, Imagex – de son vrai nom Daniel Hochard – a une vingtaine d’année lorsqu’il débute dans le milieu de la bande dessinée, sur la scène alternative alors en pleine effervescence. Le dessinateur participe notamment à la revue de bande dessinée Viper (1981-1984), consacrée à la légalisation des drogues, et publie à quatre reprises dans (À Suivre). Cette dernière revue, éditée par Casterman, accueille (dans le désordre...) les planches de Colonie de vacanse, qui met en scène des enfants / adolescents abandonnés dans un monde post-apocalyptique en guerre où ils doivent survivre. Après plusieurs aventures éditoriales décevantes – arrêt de Viper, Casterman qui ne donne pas suite… – Imagex arrête sa carrière, pour travailler comme graphiste dans le jeu vidéos puis dans le design textile.

Imagex / The Hoochie Coochie Extrait de Colonie de Vacanse

De cette courte carrière, Imagex laisse une centaine de planches, dont bon nombre sont regroupées dans L’anthologie Imagex, véritable pépite éditoriale concoctée par The Hoochie Coochie. Cette anthologie met en évidence la cohérence de l’œuvre d’Imagex en se focalisant sur les récits consacrés à l’enfance. Moniteur de colonie de vacances, Imagex est marqué par cette expériences et par les faits divers qu’il lit. Ses courts récits retranscrivent ainsi le calvaire d’enfants livrés à eux-mêmes ou maltraités, mais sans complaisance ni angélisme. En effet, l’enfant chez Imagex n’est pas qu’un être chétif soumis aux obsessions des adultes : il peut lui-même se livrer à la violence (voir « Mauvais rêve ») et être cruel, quand « Papa Godlorak » montre un troupeau d’enfants au cerveau lobotomisé par le héros de dessin animé. Pensées le plus souvent à hauteur d’enfant, les histoires d’Imagex se distinguent par leur dureté et leur structure condensée, avec des chutes parfois troublantes qui interrogent le lecteur. Outre cette écriture cursive caractéristique, le trait d’Imagex est influencé par l’underground, avec des aplats de noirs et des visages extrêmement expressifs qui tirent vers la caricature.

Imagex / The Hoochie Coochie Première planche du récit Dans les tours

Pour concevoir cette anthologie, les éditions The Hoochie Coochie ont mené un travail titanesque de restauration des planches, mené en collaboration avec l’auteur qui a contribué à la sélection des planches et a réalisé la couverture. En effet, les planches conçues il y a 40 ans ont vieilli : la colle de la trame a notamment dissout et dispersé l’encre des marqueurs dans le papier. Par ailleurs, les planches de Mauvais Rêve publiées par les éditions Artefact ont disparu. Durant plusieurs mois, l’éditeur a donc mené un patient travail de numérisation et de restauration des planches. L’anthologie comprend également des récits inédits glanés dans les propres documents d’Imagex. L’ensemble s’accompagne de deux textes critiques éclairants rédigés par Jean-Pierre Mercier, ancien éditeur d’Artefact et conseiller scientifique à la Cité de la bande dessinée d’Angoulême, et par Maël Rannou.

Si elle est le fruit d’un travail patrimonial, L’anthologie Imagex n’est pas seulement un album hommage destiné aux bédéphiles de la première heure. Les planches d’Imagex frappent encore par leur force graphique et narrative. Influencé par le milieu underground de son époque, Imagex a cependant conçu des histoires frappantes qui, en évoquant l’enfance, touchent à l’universel. C’est certaines le principal tour de force de cette anthologie que de mettre en évidence toute l’actualité d’un artiste qui a pourtant arrêté la bande dessinée il y a près de 40 ans.

