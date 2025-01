L’architecture en concepts – James Tait - critique

Résumé : « L’architecture en concepts » propose une autre approche de cette discipline fondée sur différents critères : évaluer, analyser, assembler et élever. Que doit faire l’architecte d’aujourd’hui ? Une question traitée en utilisant la sociologie et la philosophie.

Critique : Cet ouvrage nous offre l’opportunité de réfléchir sur l’architecture. En privilégiant différentes approches, James Tait parcourt les étapes d’une construction et nous montre que chacune d’entre elles nous donne la possibilité de regarder d’un œil nouveau les édifices, des schémas jusqu’au chantier.

Tout au long d’un projet, il existe des moyens de voir l’architecture non seulement comme un artisanat répondant à un cahier des charges, mais aussi comme une réflexion sur un bâti ayant sa place dans la société et dans l’Histoire.

L’auteur nous explique que l’économie ayant aujourd’hui pris le dessus, comme dans beaucoup de secteurs, l’architecte ne répond plus qu’à des commandes et des restrictions budgétaires, parant au plus pressé pour tenir les délais. Nous vivons donc une époque où les bâtiments durent moins longtemps que leurs résidents. James Tait incite à se rappeler les pyramides, non pas pour leur ampleur, mais pour leur durée. Il recommande de revenir aux matériaux de construction pérenne. Mais l’auteur n’est pas un utopiste : il propose des pistes pour que cette direction puisse être gérée avec le cahier des charges habituel d’un bâtiment privé ou public.



Et il nous montre qu’il est possible de joindre esthétique, utilité et pérennité. Pour cela, il s’appuie sur l’existant et grâce aux photos en noir et blanc présentes tout au long du recueil, nous découvrons des bâtiments particuliers, les parallèles entre ces derniers et la nature, les jeux d’échelle pour développer des motifs... Cette approche passionnante de l’architecture se lit avec plaisir. En plus des photographies, de nombreux plans et schémas illustrent les idées de James Tait.

Le livre se finit sur une bibliographie nous rappelant qu’il faut savoir élargir son horizon, l’auteur ayant puisé autant dans des livres d’architecture que dans des recueils de philosophie ou de sociologie pour étayer sa vision.



L’architecture en concepts nous permet de comprendre l’architecture, de connaître ses problèmes actuels et d’imaginer les solutions pouvant aider à les résoudre.