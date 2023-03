Billy Summers - Stephen King - critique du livre

Résumé : Un tueur à gages doit honorer un dernier contrat avant de raccrocher. Son infiltration en tant que citoyen ordinaire dans une petite ville le conduit à des rencontres inattendues, et même à se découvrir une nouvelle vocation.

Critique : La rédemption par l’écriture, tel est le thème central de ce nouveau roman de Stephen King. L’auteur s’éloigne ici de nos peurs pour suivre un personnage qui n’est pas du bon côté de la morale, mais manifeste un sens de la justice très affirmé. Billy Summers, tueur à gages abîmé par ses années en tant que soldat, accepte de liquider un accusé avant son procès. Pour mener à bien sa mission, il doit se fondre dans une nouvelle identité, un nouveau quotidien, une nouvelle ville. Pour ce solitaire qui ne s’est jamais vraiment trouvé, ce n’est pas un problème. Toutefois, ses habitudes vont peu à peu le pousser à faire des choix imprévus, qui le pousseront à s’interroger davantage sur sa propre identité.

La force de King est de ne jamais mettre au premier plan les questions morales, et pourtant, c’est bien ce qui hante son personnage. Le roman, sobrement intitulé Billy Summers, repose donc sur les pensées et les actions de celui qui tue, non pas par accident, mais afin de gagner sa vie. Peu importe ses motivations, au final, seuls ses actes le définissent. Toutefois, pour mieux se regarder, il lui faut se confronter à l’autre, sortir de sa routine solitaire paranoïaque qui le conduit à ne pas s’attacher. Ce miroir aurait pu être incarné par un de ces monstres que sait si bien mettre en scène l’écrivain, mais c’est au personnage d’Alice que s’intéresse l’auteur. Cette jeune fille est victime de la violence des hommes, un autre thème cher à l’auteur. Alice accompagne le protagoniste dans un voyage qu’il n’avait pas prévu, littéralement, transformant le thriller en road trip clandestin, permettant au lecteur de retrouver les descriptions pertinentes des petites villes américaines, où les apparences sont souvent trompeuses.

Ce que l’on ne prévoit pas à la lecture de ce livre, c’est la sensibilité avec laquelle cet anti-héros va raconter son histoire. La solitude de Billy Summers est la contrepartie de son activité, le rendant méfiant et sans arrêt sur le qui-vive. Il n’a jamais eu l’occasion de souffler un moment. Pourquoi serait-ce différent avec cette dernière occasion ? Les règles sont dures, mais simples : sympathiser sans se lier. Or, il semble fin prêt pour remettre tout en cause, simplement parce que les années ont rendu trop pesante sa mise à l’écart. Alice, en cherchant à savoir qui il est pour lui faire confiance, fait naître cette envie chez lui de se raconter, de renouer avec sa propre identité. Malgré tout ce qu’il a pu commettre, ce sont les choix qu’il va faire ici et maintenant qui vont le définir à ses yeux et ainsi le révéler à lui-même. King n’a jamais autant abordé cet aspect heuristique de l’écriture, qui dit davantage les obsessions de celui qui écrit que de celui qui prend vie sur le papier ou sur l’écran. En cela, ce roman est un des plus puissants que l’auteur prolifique a livré depuis bien longtemps. Il ne s’agit pas tant de raconter l’angoisse que de donner, peut-être pour la première fois de son œuvre, une solution aux troubles qui agitent chacun d’entre nous.

Le récit se caractérise également par la justesse des personnages secondaires, évoqués par de simples anecdotes. Ils constituent les témoins contemporains de l’état d’esprit américain. Fidèle à ses convictions, King pourfend la politique de Donald Trump, le règne des informations non vérifiées et les conséquences de la guerre en Irak.

Avec une histoire captivante de bout en bout, l’auteur explore l’âme humaine égratignée par la violence du monde, évoque la domination de ceux qui se sentent puissants par l’argent, le pouvoir ou leur virilité, la puissance des décisions qui ne nous appartiennent pas ou encore celle d’une société qui se perd dans des espoirs trop grands pour elle.